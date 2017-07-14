  • Самый фотогеничный маршрут: ралли «Шелковый путь»
    Фото: Иван Дементиевский
  • Самый фотогеничный маршрут: ралли «Шелковый путь»
    Фото: Иван Дементиевский
  • Самый фотогеничный маршрут: ралли «Шелковый путь»
    Фото: Иван Дементиевский
Шелковый путь

Самый фотогеничный маршрут: ралли «Шелковый путь»

7 июля на Красной площади в Москве стартовало легендарное ралли «Шелковый путь — 2017». Следите за нашим фотодневником с места событий!
Партнерский материал
14 июля 2017 в 22:21
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13 июля: «Шелковый путь», этап 6

Маршрут: Семей — Урджар

Протяженность: 597,13 км

На шестом этапе ралли пилотам пришлось максимально сосредоточиться. Скоростной участок преподнес множество сюрпризов: быстрые и коварные повороты, многочисленные ловушки и частые смены направления. Путь каравана проходил вдоль знаменитой магистрали Турксиб, которая была построена в 1927—1930 годах и стала одной из первых строек первой пятилетки в СССР. В финале этапа дружная команда ралли разбила палаточный лагерь на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Уже завтра гонщики покинут Казахстан и въедут в Китай — впереди у них еще больше половины маршрута.

  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский

12 июля: «Шелковый путь», этап 5

Маршрут: Астана — Семей

Протяженность: 849,54 км

Пятый этап гонки стал настоящим экзаменом для штурманов. Экипажи прошли 400 километров спецучастка по бескрайним степям Казахстана, где лишь самые внимательные и аккуратные смогли обнаружить верное направление. На территории Казахстана гонщики столкнулись с неожиданной трудностью: поиском качественного топлива для подзаправки. Больше всего повезло экипажам журналистов — они заправлялись прямо на ходу от бензовоза, следующего за ними с Москвы и везущего 2,5 тонны «Дизеля Опти». Топливо стандарта Евро-5 — редкость для этих мест.

  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский

11 июля: «Шелковый путь», этап 4

Маршрут: Костанай — Астана

Протяженность: 908,8 км Читать далее

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