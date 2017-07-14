Самый фотогеничный маршрут: ралли «Шелковый путь»
13 июля: «Шелковый путь», этап 6
Маршрут: Семей — Урджар
Протяженность: 597,13 км
На шестом этапе ралли пилотам пришлось максимально сосредоточиться. Скоростной участок преподнес множество сюрпризов: быстрые и коварные повороты, многочисленные ловушки и частые смены направления. Путь каравана проходил вдоль знаменитой магистрали Турксиб, которая была построена в 1927—1930 годах и стала одной из первых строек первой пятилетки в СССР. В финале этапа дружная команда ралли разбила палаточный лагерь на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Уже завтра гонщики покинут Казахстан и въедут в Китай — впереди у них еще больше половины маршрута.
12 июля: «Шелковый путь», этап 5
Маршрут: Астана — Семей
Протяженность: 849,54 км
Пятый этап гонки стал настоящим экзаменом для штурманов. Экипажи прошли 400 километров спецучастка по бескрайним степям Казахстана, где лишь самые внимательные и аккуратные смогли обнаружить верное направление. На территории Казахстана гонщики столкнулись с неожиданной трудностью: поиском качественного топлива для подзаправки. Больше всего повезло экипажам журналистов — они заправлялись прямо на ходу от бензовоза, следующего за ними с Москвы и везущего 2,5 тонны «Дизеля Опти». Топливо стандарта Евро-5 — редкость для этих мест.
11 июля: «Шелковый путь», этап 4
Маршрут: Костанай — Астана
Протяженность: 908,8 км Читать далее
Над бескрайними степями Казахстана прошел дождь, и четвертый этап ралли отметился сразу несколькими ЧП. Один из фаворитов ралли, француз Стефан Петерансель налетел на яму, указанную в «дорожной книге», и его машина была серьезно повреждена. Американец Брайс Мензис поскользнулся на очень мокром покрытии и вылетел с трассы. А грузовик голландца Мартина ван ден Брика загорелся — к счастью, огонь удалось потушить, и никто не пострадал. Несмотря на аварии, с трассы не сошел никто. Под конец этапа пилоты совершили торжественный проезд по городу Хан Шатыр, подарив праздник тысячам зрителей, и завершили путь на бивуаке в Астане.
10 июля: «Шелковый путь», этап 3
Маршрут: Уфа — Костанай
Протяженность: 876,39
Завершился заключительный спецучасток третьего этапа ралли. Быстрые и техничные трассы среди кустарника и растительности не давали пилотам заскучать, в то время как штурманы были сосредоточены на работе с «дорожной книгой», чтобы разглядеть правильную дорогу в высокой траве. Тем временем журналисты ставили свои собственные рекорды: разогнавшись на заправленном «Дизелем Опти» внедорожнике в режиме круиз-контроль до 110 километров в час, им удалось достичь удивительно малого расхода топлива — 5,7 литров на 100 километров. К ночи караван пересек границу Казахстана и остановился в бивуаке в городе Костанай.
9 июля: «Шелковый путь», этап 2
Маршрут: Чебоксары — Уфа
Протяженность: 785 км
Спецучасток второго этапа «Шелкового пути» был организован в Республике Татарстан. На пути к нему спортивные автомобили проехали по центральной части одного из красивейших городов Поволжья — Казани, а затем направились в поселок Шали, где был дан старт скоростной части гонки. К сожалению, погода не баловала автомобилистов и в этот раз, так что добраться до финиша без проблем удалось не всем.
8 июля: «Шелковый путь», этап 1
Маршрут: Москва — Чебоксары
Протяженность: 761 км
В первый же день ралли «Шелковый путь» стихия выдала весь свой арсенал. Когда горожанин говорит: «Погода подвела», поклонник гонок по бездорожью с ним кардинально не согласен. Первые 20 минут на скоростном участке грузовики и внедорожники, поднимая клубы дорожной пыли, мчались под палящим солнцем на фоне предгрозовых облаков. Но вскоре на гонщиков обрушился проливной дождь. Заносы увеличили радиус, из-под колес летела грязь. Уже после финиша участники ралли проехали колонной по Чебоксарам, чтобы приветствовать его жителей небольшим автошоу.
О ралли «Шелковый путь 2017»
Для осознания масштабов самого впечатляющего по пейзажам и сложности спортивного события стоит обратиться к цифрам: 9,599 км дороги, из них 4,094 км — спецучастки, три страны: Россия, Казахстан и Китай, 385 автомобилей всех категорий, 90 спортивных экипажей, из которых 30 — участники национального чемпионата Grand China Rally, присоединившиеся к «Шелковому пути», 14 этапов, 12 воздушных судов и только один день отдыха.
Марафон продлится две недели и финиширует в Сиане — колыбели китайской цивилизации, отправной точке Великого Шелкового пути. Реконессанс (разведка маршрута — прим. ред.) начался еще в апреле: команда из 12 специалистов изучила территорию, прилегающую к знаменитой Турфанской впадине, чтобы подобрать наиболее интересные трассы. Задача была непростой: маршрут должен быть не только сложным, раскрывающим многообразие ландшафтов и условий природы, но и визуально впечатляющим. Незабываемые пейзажи «Шелкового пути» уже стали традицией — книга о ралли успела получить награду на «Фотофоруме-2017».
Первые три этапа прошли в России и стали проверкой на выносливость не только для пилотов, но и для штурманов: разглядеть дорогу в высокой траве далеко не просто. Следующие четыре этапа отвели Казахстану — связующему мосту между Европой и Азией, точке перепадов высот и нагнетающей адреналину жары. Здесь участникам пришлось пробираться через каньоны и горные плато, справляться с резкими впадинами и не отвлекаться на красоты окружающих озер. С 15 июля начнется путь по Китаю — самый продолжительный маршрут из всех, который займет семь этапов. Схватка в пустыне Гоби станет кульминацией ралли. В условиях экстремальных температур и гигантских дюн командам придется пройти как скоростные участки, так и множество смен направления.
В этом году все медиа-экипажи едут на «Дизеле Опти». Топливо новое и проходит в ралли своего рода крещение боем — испытание в экстремальных условиях бездорожья и жары. Для чистоты эксперимента за экипажами с самой Москвы следует личный бензовоз, от которого можно подзаправиться в любое время суток, даже находясь посреди леса или поля.
«National Geographic Россия» следит за этапами гонки и транслирует происходящее в фотодневнике «Шелковый путь». Наблюдайте за ралли через объектив фотографа — не упустите лучшие моменты самого живописного марафона!