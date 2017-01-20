  • «Посадка» на Плутон в цвете: видео NASA
    Фото: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute
  • «Посадка» на Плутон в цвете: видео NASA
    Фото: NASA.gov Video
Наука

«Посадка» на Плутон в цвете: видео NASA

Во время сближения с Плутоном аппарату «Новые горизонты» удалось сделать множество снимков с близкого расстояния. Сейчас из них смонтирован небольшой видеоролик, позволяющий представить посадку на карликовую планету.
Анастасия Баринова
20 января 2017 в 19:20
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Автоматическая межпланетная станция New Horizons («Новые горизонты») покинула Землю в 2006 году. Ее первыми задачами был сбор информации о Плутоне и его естественном спутнике Хароне в рамках программы NASA New Frontiers («Новые рубежи»).

Станция пересекла орбиту Марса, совершила гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, пересекла орбиты Сатурна, Урана и Нептуна, а с января 2015 года начала серию наблюдений Плутона. 14 июля 2015 года аппарат достиг цели, пройдя на рекордно маленьком расстоянии от карликовой планеты — 12,5 тыс. километров. На Землю было передано множество данных, полученных в результате сближения с Плутоном.

Отобрав более ста наиболее качественных снимков, специалисты NASA смонтировали видео, моделирующее «посадку» на самую известную в Солнечной системе карликовую планету. Для наибольшей зрелищности фотографии искусственно раскрашены; кроме того, с некоторых удалены облака, препятствующие обзору.


На сайте NASA также доступно видео, выполненное на основе оригинальных черно-белых фотографий. Узнайте о следующей задаче, стоящей перед станцией «Новые горизонты».

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