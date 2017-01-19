  • Названы страны, пригодные для жизни в будущем
    Норвегия, как одна из стран Северной Европы, через 20 лет сможет похвастать улучшенным климатом. Фото: Vitaliy Novikov
  • Названы страны, пригодные для жизни в будущем
    В желтой жаркой Африке через 20 лет станет уже не так жарко. Фото: Сергей Пестерев
Наука

Названы страны, пригодные для жизни в будущем

Изменение климата грозит привести к тому, что вскоре во многих регионах условия жизни перестанут быть благоприятными для человека. Американские ученые назвали места, подходящие для проживания в будущем.
Анастасия Баринова
19 января 2017 в 18:37
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Исследование велось на основе анализа данных о климатических изменениях за период с 1986 по 2005 годы. Ученые из Принстонского университета считают подходящими условиями для жизни сочетание следующих факторов: температура воздуха между +18 и +30 °C, температуру точки росы ниже +20 °C и среднесуточные осадки не более миллиметра. Сравнив количество дней, соответствующих этому критерию по всей планете за различные года, специалисты обнаружили, что в одних регионах их становится больше, а в других — меньше.

  • Названы страны, пригодные для жизни в будущем
    Синий цвет показывает регионы с наибольшим числом дней с хорошей погодой. Фото: Princeton University

В частности, в средних и северных широтах в течение следующих 20 лет климат станет лучше. Согласно расчетам, ежегодное число дней с благоприятной погодой увеличится на 10−15 суток в Северной Европе, Северо-Восточной Азии, северных и горных районах США, южных частях Латинской Америки и Океании. И, напротив, в других местах на планете мягких с точки зрения погоды дней станет меньше: на 15−50, в зависимости от региона. Самая тяжелая ситуация сложится в Юго-Восточной Азии, в северной Австралии, почти по всей Африке, на севере и в центре Латинской Америки.

Исследователи подчеркивают важность своих выводов. По их словам, обычно, рассматривая местность на предмет комфортности жизни, ученые учитывают ураганы, извержения вулканов и другие стихийные бедствия. Однако они оказывают разовое влияние на повседневное существование человека, тогда как ежедневная погода имеет гораздо большее значение для его функциональности и ощущения комфорта.

Узнайте, кто больше всех пострадает от изменения климата.

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