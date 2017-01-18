  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
  • Финн превратил лед на озере в карусель: видео
    Фото: janne Käpylehto/YouTube
Наука

Финн превратил лед на озере в карусель: видео

Финский инженер создал необычный зимний аттракцион возле своего загородного дома на берегу озера — ледяную карусель.
Анастасия Баринова
18 января 2017 в 18:40
287

Впервые идея ледяной карусели была реализована в Швеции одним из отелей. Погодные условия в Финляндии отличаются мало, поэтому один из жителей решил порадовать свою семью таким же развлечением.

Янне Кяпюлехто (Janne Käpylehto) — специалист по энергетике и автор научно-популярных книг — соорудил льдину-карусель на озере возле поселка Лохья. Ее диаметр составляет 12 метров, толщина — более 20 см. Работа заняла около четырех часов; инженер использовал цепную пилу, топор, лопату и мотор от лодки. Теперь его семья и гости не только любуются зимними пейзажами, вращаясь вместе со льдиной, но могут приготовить на ней горячую пищу.

В Хельсинки обратили внимание на удачную реализацию замысла и пригласили Кяпюлехто сделать похожий аттракцион. Столичная ледяная карусель в четыре раза больше «дачного» образца; на ней расположены сауна, сцена для концертов и другие объекты отдыха. Аттракцион работает от электрического лодочного мотора, который использует солнечную энергию.

Посмотрите, как на воде сами появляются круги льда.

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