Финн превратил лед на озере в карусель: видео
Впервые идея ледяной карусели была реализована в Швеции одним из отелей. Погодные условия в Финляндии отличаются мало, поэтому один из жителей решил порадовать свою семью таким же развлечением.
Янне Кяпюлехто (Janne Käpylehto) — специалист по энергетике и автор научно-популярных книг — соорудил льдину-карусель на озере возле поселка Лохья. Ее диаметр составляет 12 метров, толщина — более 20 см. Работа заняла около четырех часов; инженер использовал цепную пилу, топор, лопату и мотор от лодки. Теперь его семья и гости не только любуются зимними пейзажами, вращаясь вместе со льдиной, но могут приготовить на ней горячую пищу.
В Хельсинки обратили внимание на удачную реализацию замысла и пригласили Кяпюлехто сделать похожий аттракцион. Столичная ледяная карусель в четыре раза больше «дачного» образца; на ней расположены сауна, сцена для концертов и другие объекты отдыха. Аттракцион работает от электрического лодочного мотора, который использует солнечную энергию.
Посмотрите, как на воде сами появляются круги льда.