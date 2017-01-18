  • Как выглядит гигантская трещина в Антарктиде: видео
    Фото: AntarcticSurvey/YouTube
  • Как выглядит гигантская трещина в Антарктиде: видео
    Фото: AntarcticSurvey/YouTube
  • Как выглядит гигантская трещина в Антарктиде: видео
    Фото: British Antarctic Survey
Наука

Как выглядит гигантская трещина в Антарктиде: видео

В антарктическом шельфовом леднике растет трещина — настолько большая, что одну из научно-исследовательских полярных станций вскоре придется эвакуировать. Снятое недавно видео показывает масштаб разрушения ледяного покрова.
Анастасия Баринова
18 января 2017 в 15:05
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Более 30 лет назад на леднике Бранта в Восточной Антарктиде появился разлом. На протяжении долгого времени его размеры не менялись, однако с 2012 года он начал стремительно расти, а 31 октября 2016 года ученые обнаружили новый 22-километровый участок расколотого льда. Он получил название Halloween Crack.

  • Как выглядит гигантская трещина в Антарктиде: видео
    Фото: British Antarctic Survey
Уже спустя два месяца длина Halloween Crack составила около 40 км, а теперь трещина тянется на 44 км и, что хуже всего, увеличивается в ширину. Это поставило под угрозу работу полярной станции «Халли-6» (Halley VI). Антарктическое управление Великобритании (British Antarctic Survey), в чьем ведении находится этот объект, приняло решение о его переносе. Эвакуация намечена на март 2017 года, а пока можно оценить масштаб природного явления с помощью видео, снятого дроном. Узнайте о других случаях разрушения ледового покрова Антарктики.

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