  • В МГУ создадут космический факультет
    МГУ на закате. Фото: Игорь Горшков
  • В МГУ создадут космический факультет
    Фото: Kopytov Igor
Наука

В МГУ создадут космический факультет

В главном вузе страны появится факультет космических исследований.
ТАСС
16 января 2017 в 13:13
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«Факультет космических исследований — это фундаментальная наука. Это космос, «черные дыры», поведение человека в невесомости. Преподавать будут биологи, математики, астрономы, информатики», — <a href="http://tass.ru/obschestvo/3 942 064" target="_blank">заявил</a> ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей.

Таким образом всего в МГУ будет насчитываться 43 факультета.

По словам Садовничего, МГУ — единственный университет, который может производить и запускать спутники. В рамках практической программы по освоению космоса специалисты вуза разработали 400 космических аппаратов, шесть из которых уже побывали на орбите. Последний из них, «Михайло Ломоносов», был запущен в 2016 году и работает до сих пор. На спутнике установлено несколько десятков приборов, которые исследуют космос и атмосферу Земли.

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