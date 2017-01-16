В МГУ создадут космический факультет
«Факультет космических исследований — это фундаментальная наука. Это космос, «черные дыры», поведение человека в невесомости. Преподавать будут биологи, математики, астрономы, информатики», — <a href="http://tass.ru/obschestvo/3 942 064" target="_blank">заявил</a> ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей.
Таким образом всего в МГУ будет насчитываться 43 факультета.
По словам Садовничего, МГУ — единственный университет, который может производить и запускать спутники. В рамках практической программы по освоению космоса специалисты вуза разработали 400 космических аппаратов, шесть из которых уже побывали на орбите. Последний из них, «Михайло Ломоносов», был запущен в 2016 году и работает до сих пор. На спутнике установлено несколько десятков приборов, которые исследуют космос и атмосферу Земли.