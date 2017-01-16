  • Первые шаги Тома Песке в открытом космосе
    Фото: Thomas Pesquet/Twitter
  • Первые шаги Тома Песке в открытом космосе
    Фото: Thomas Pesquet/Twitter
Наука

Первые шаги Тома Песке в открытом космосе

Французский астронавт Тома Песке совершил свой первый выход в открытый космос.
Анастасия Баринова
16 января 2017 в 12:24
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Члены экипажа Международной космической станции успешно завершили операцию по установке трех новых литиево-ионных аккумуляторных батарей на внешней поверхности орбитального комплекса. Батареи были доставлены на МКС 13 декабря 2016 года японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (HTV).

Первые три батареи были установлены 6 января Робертом Кимбро и Пегги Уитсон (NASA), второй этап миссии Кимборо выполнял вместе с Тома Песке (Европейское космическое агентство). В открытом космосе они провели 3 часа и 25 минут.

Старые никель-водородные аккумуляторные батареи, проработавшие около 10 лет, переведены в спящий режим; в конце января они будут отправлены на Землю.

Для Кимбро это был уже четвертый выход в открытый космос, а для Песке — первый. 38-летний француз вообще является самым молодым астронавтом ESA. В 2009 году он был отобран из 8413 кандидатов в отряд астронавтов ESA; перед зачислением он работал пилотом самолета Airbus-320s в авиакомпании Air France.

В своем аккаунте в сети Twitter Песке публикует интересные снимки из космоса. У него нашлось время для фотосессии и в процессе замены батарей: астронавт снял себя и Землю с 400-километровой высоты, когда МКС пролетала на Аргентиной.

Узнайте о других хобби французского астронавта.

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