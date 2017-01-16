Первые шаги Тома Песке в открытом космосе
Члены экипажа Международной космической станции успешно завершили операцию по установке трех новых литиево-ионных аккумуляторных батарей на внешней поверхности орбитального комплекса. Батареи были доставлены на МКС 13 декабря 2016 года японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (HTV).
Первые три батареи были установлены 6 января Робертом Кимбро и Пегги Уитсон (NASA), второй этап миссии Кимборо выполнял вместе с Тома Песке (Европейское космическое агентство). В открытом космосе они провели 3 часа и 25 минут.
Старые никель-водородные аккумуляторные батареи, проработавшие около 10 лет, переведены в спящий режим; в конце января они будут отправлены на Землю.
Для Кимбро это был уже четвертый выход в открытый космос, а для Песке — первый. 38-летний француз вообще является самым молодым астронавтом ESA. В 2009 году он был отобран из 8413 кандидатов в отряд астронавтов ESA; перед зачислением он работал пилотом самолета Airbus-320s в авиакомпании Air France.
В своем аккаунте в сети Twitter Песке публикует интересные снимки из космоса. У него нашлось время для фотосессии и в процессе замены батарей: астронавт снял себя и Землю с 400-километровой высоты, когда МКС пролетала на Аргентиной.
Узнайте о других хобби французского астронавта.