Установлен точный возраст Луны
Знание о времени формирования Луны важно для понимания ее происхождения. Основываясь на различных научных методах, ученые называли различные цифры. В 2011 году возраст Луны был оценен в 4,36 млрд лет, в 2014 году — в 4,47 млрд лет , а теперь речь идет о 4,51 млрд лет.
Новое исследование провели специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), его результаты опубликованы на страницах журнала Science Advances. Геофизики провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона из образцов реголита, собранных астронавтами миссии «Аполлон-14» в 1971 году.
Профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган (Kevin McKeegan) сравнил циркон с самыми лучшими часами. По словам ученого, циркону лучше всего удается хранить геологическую историю: необходимые данные можно получить, замеряя количество содержащегося в нем урана и его продукта распада — свинца.
Таким образом было установлено, что Луна появилась 4,51 млрд лет назад: спустя 60 млн лет после образования Солнечной системы.
Посмотрите, как выглядит обратная сторона Луны.