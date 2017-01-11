«Чаша Грааля» из Хакасии
Саянская экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Русского географического общества обнаружила на могильнике Итколь II в Хакасии практически не тронутое захоронение женщины и ребенка с множеством предметов: подвески из зубов животных, ритуальные изделия из кости и рога, сосуды, игольники с костяными иглами, бронзовый нож и 1,5 тысячи бисерин, которыми была расшита одежда, а также сама «чаша».
«Судя по богатому погребальному инвентарю, — говорит руководитель экспедиции Андрей Поляков, — женщина занимала в обществе особое положение. Курильница, украшенная «солнцеликими» изображениями, позволяет датировать целый пласт древнего изобразительного искусства окуневской культуры — уникального явления эпохи ранней бронзы в Южной Сибири. Культура оставила огромное художественное наследие — «личины», изображения животных и знаки, высеченные и выгравированные на скалах или валунах. Благодаря новым находкам, можно понять, что подобные изображения сделали именно представители окуневской культуры, и уточнить время создания артефактов».
Исследования памятников эпохи бронзы на озере Итколь позволили ученым восстановить пантеон божеств, которым поклонялись люди окуневской культуры — птицы, животные, человекоподобные существа, — и понять, что носители этой культуры имеют самое тесное во всей Сибири родство с американскими индейцами.