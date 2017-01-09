«Марсианское» фото Земли и Луны от NASA
Новые фотографии Земли и Луны сделаны с помощью аппаратуры, установленной на станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). С 2006 года станция работает на орбите Марса; ее работой управляют специалисты NASA и Лаборатории реактивного движения (Калифорнийский технологический институт).
Изображение, представленное недавно на сайте NASA, смонтировано из отдельных снимков, полученных 20 ноября 2016 года научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Расстояние между Марсом и Землей в то время составляло 205 миллионов километров. Целью фотосъемки была калибровка HiRISE.
Масштаб расстояния между небесными телами, а также и их относительные размеры, сохранены, однако Луна искусственно высветлена. Как поясняют специалисты, в противном случае рассмотреть ее на снимке было бы сложно.
Узнайте, как астрофотографам удается делать съемку объектов дальнего космоса.