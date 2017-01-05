Бабочка управляет автомобилем: видео
Ученые из Исследовательского центра передовых наук и технологий при Токийском университете построили машину, управлять которой могут тутовые шелкопряды. Устроена она следующим образом: насекомое карабкается по подвешенному внутри машины шару в сторону привлекающего запаха. Робомашина отслеживает движения шара с помощью оптических сенсоров и едет в том же направлении.
Как сообщает Science Magazine, бабочки неплохо справились с управлением автомобиля, хотя и ездили по довольно странным траекториям. Было проведено семь попыток с семью разными водителями, и каждый раз насекомые направляли машину в сторону феромонов.
Конечно, бабочки на машинах совершенно не готовы к езде за пределами лаборатории, но эти исследования могут положить начало разработки роботов, контролируемых живыми существами с острым обонянием.