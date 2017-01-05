Наука

Бабочка управляет автомобилем: видео

Тутовые шелкопряды оказались неплохими водителями. В управлении автомобилем им помогло их острое обоняние.
Популярная Механика
5 января 2017 в 15:02
562
  • Бабочка управляет автомобилем: видео
    Фото: CSIRO/commons.wikimedia.org

Ученые из Исследовательского центра передовых наук и технологий при Токийском университете построили машину, управлять которой могут тутовые шелкопряды. Устроена она следующим образом: насекомое карабкается по подвешенному внутри машины шару в сторону привлекающего запаха. Робомашина отслеживает движения шара с помощью оптических сенсоров и едет в том же направлении.

Как сообщает Science Magazine, бабочки неплохо справились с управлением автомобиля, хотя и ездили по довольно странным траекториям. Было проведено семь попыток с семью разными водителями, и каждый раз насекомые направляли машину в сторону феромонов.

Конечно, бабочки на машинах совершенно не готовы к езде за пределами лаборатории, но эти исследования могут положить начало разработки роботов, контролируемых живыми существами с острым обонянием.

Тоже интересно

Почему бабочки пьют слезы черепах?

Обсудить
СМИ2
Под Россией обнаружили ускоряющуюся «реку» из раскаленного металла
Под Россией обнаружили ускоряющуюся «реку» из раскаленного металла
Тоже интересно
Как гусеница становится бабочкой: 10 преображений
Как гусеница становится бабочкой: 10 преображений
Друзья Nat-geo.ru: Himalayan Holidays
Ищем «Сокровища Непала»
Ищем «Сокровища Непала»