Две новые миссии NASA для изучения Солнечной системы
История практического изучения Солнечной системы началась в 1944 году: ракета А-4 с порядковым номером MW 18014 стала первым в мире искусственным объектом, пересекшим границу космоса.
Недавно NASA объявило о начале работы над новыми миссиями. Первая из них названа «Люси» (Lucy). Роботизированный космический аппарат предназначен для исследования шести троянских астероидов Юпитера. Станция отправится в космос в октябре 2021 года, достигнет конечной цели к 2025 году и затем на протяжении 8 лет будет вести исследования. На борту будет установлены фотокамеры Ralph и LORRI, работающие в рамках проекта «Новые горизонты» (New Horizons).
Космический аппарат «Психея» (Psyche) будет запущен к астероиду (16) Психея для изучения его магнитных, физических и химических характеристик. После гравитационных маневров около Земли в 2024 году и около Марса в 2025 году станция должна прибыть к астероиду в 2030 году.
(16) Психея считается самым загадочным астероидом главного пояса. Его диаметр составляет около 210 километров. Это единственный известный ученым астероид Солнечной системы, состоящий не изо льда и камня, а из металлов: предположительно, железа и никеля.
Аппарат Psyche в рамках своей двухлетней работы поможет подтвердить или опровергнуть версию о том, что этот астероид ранее был планетой, утратившей свою скальную породу после столкновения с другими космическими объектами. Одновременно это позволит больше узнать о самом механизме расслоения небесных тел в процессе эволюции космоса.
Узнайте о других миссиях NASA, намеченных на ближайшие годы.