Создана самая большая карта звездного неба
Работа проделана в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Первый телескоп Pan-STARRS 1 (PS1) с зеркалом диаметром 1,8 м и 1,4-гигапиксельной ПЗС-камерой расположен на вершине гавайского вулкана Халеакала; научно-исследовательские наблюдения он начал вести в 2010 году. Управление телескопом осуществляет группа из десяти научных учреждений.
Поле зрения PS1 (10 кв. гр.) в 40 раз больше угловых размеров Луны (0,25 кв. гр.). Автоматическая система поиска выявляет все движущиеся и меняющие яркость объекты. Каждую ночь камера делает по 500 снимков в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, что составляет 4 терабайт объема данных за весь сеанс.
В основу новой карты легло около 500 тысяч фотографий, полученных за четыре года съемки. На ней изображено три миллиарда планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта; как поясняют ее авторы, это сопоставимо с объемом сотни энциклопедий Wikipedia или миллиарда селфи-снимков.
Скачать карту размером 8МП в формате tiff
Карта в первой редакции содержит информацию о местонахождении, яркости и цвете объекта в небе в разные моменты времени. На следующем этапе она будет включать в себя каталогизированные снимки отдельных участков неба.
Основной целью этой работы является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и представляют потенциальную угрозу. Узнайте об одном из открытий, сделанных с помощью PS1 недавно.