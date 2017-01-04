  • Создана самая большая карта звездного неба
    Фото: Danny Farrow, Pan-STARRS1 Science Consortium/Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics
  • Создана самая большая карта звездного неба
    Фото: Danny Farrow, Pan-STARRS1 Science Consortium/Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics
Наука

Создана самая большая карта звездного неба

Международная группа ученых создала самую большую карту видимой части Вселенной. На нее нанесено три миллиарда космических объектов, снятых в течение четырех лет.
Анастасия Баринова
4 января 2017 в 15:23
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Работа проделана в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Первый телескоп Pan-STARRS 1 (PS1) с зеркалом диаметром 1,8 м и 1,4-гигапиксельной ПЗС-камерой расположен на вершине гавайского вулкана Халеакала; научно-исследовательские наблюдения он начал вести в 2010 году. Управление телескопом осуществляет группа из десяти научных учреждений.

Поле зрения PS1 (10 кв. гр.) в 40 раз больше угловых размеров Луны (0,25 кв. гр.). Автоматическая система поиска выявляет все движущиеся и меняющие яркость объекты. Каждую ночь камера делает по 500 снимков в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, что составляет 4 терабайт объема данных за весь сеанс.

В основу новой карты легло около 500 тысяч фотографий, полученных за четыре года съемки. На ней изображено три миллиарда планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта; как поясняют ее авторы, это сопоставимо с объемом сотни энциклопедий Wikipedia или миллиарда селфи-снимков.

Скачать карту размером 8МП в формате tiff

Карта в первой редакции содержит информацию о местонахождении, яркости и цвете объекта в небе в разные моменты времени. На следующем этапе она будет включать в себя каталогизированные снимки отдельных участков неба.

Основной целью этой работы является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и представляют потенциальную угрозу. Узнайте об одном из открытий, сделанных с помощью PS1 недавно.

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