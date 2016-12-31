  • Как встретить Новый год 16 раз за ночь
    Фото: NASA
  • Как встретить Новый год 16 раз за ночь
    Фото: NASA
Наука

Как встретить Новый год 16 раз за ночь

Находясь на борту Международной космической станции, космонавты Роскосмоса и зарубежные астронавты смогут неоднократно попрощаться со старым годом: совершая космический полет, МКС 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил 2017-й год.
Анастасия Баринова
31 декабря 2016 в 12:11
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В настоящее время на борту МКС работает 50-я основная интернациональная экспедиция в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого (Роскосмос), Роберта Шейна Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA). По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, встреча Нового Года на орбите первый раз произойдет 31 декабря в 15 часов 24 минуты 08 секунд мск: в это время трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии.

Новый год по московскому времени наступит для экипажа МКС над территорией штата Калифорния, полночь в Париже — над Фолклендскими островами (02:00 мск), Новый год в Вашингтоне — над островами Фиджи (08:00 мск), а Новый год по времени Хьюстона — над Белоруссией (09:00 мск). Встретить 2017-й год на борту МКС в заключительный раз можно будет 1 января в 14 часов 34 минуты 59 секунд мск, когда станция окажется над южной частью акватории Тихого океана.

Готовясь к празднику, российские космонавты уже записали поздравление для землян:


Узнайте о 50-й экспедиции МКС больше.

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