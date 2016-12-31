Как встретить Новый год 16 раз за ночь
В настоящее время на борту МКС работает 50-я основная интернациональная экспедиция в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого (Роскосмос), Роберта Шейна Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA). По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, встреча Нового Года на орбите первый раз произойдет 31 декабря в 15 часов 24 минуты 08 секунд мск: в это время трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии.
Новый год по московскому времени наступит для экипажа МКС над территорией штата Калифорния, полночь в Париже — над Фолклендскими островами (02:00 мск), Новый год в Вашингтоне — над островами Фиджи (08:00 мск), а Новый год по времени Хьюстона — над Белоруссией (09:00 мск). Встретить 2017-й год на борту МКС в заключительный раз можно будет 1 января в 14 часов 34 минуты 59 секунд мск, когда станция окажется над южной частью акватории Тихого океана.
Готовясь к празднику, российские космонавты уже записали поздравление для землян:
Узнайте о 50-й экспедиции МКС больше.