Астрономический прогноз на январь 2017 года
Январь начнется с тесного сближения Марса и Нептуна 1 января. Это астрономическое событие можно будет наблюдать в телескоп вечером до 21:20 мск при условии ясной безоблачной погоды. А в ночь с 3 на 4 января ожидается максимум действия метеорного потока Квадрантиды: прогнозируется до 120 метеоров в час.
Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба. Но свое название метеорный поток получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23:00 и до рассвета.
Перигей Земли произойдет 4 января — в 17:17 мск планета окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца: 147 100 998 км (0,983 а.е.). Диск Солнца в этот день также будет максимальным за весь год.
Луна по отношению к Земле в перигее окажется 10 января: расстояние до Земли составит 363242,3 км. 12 января произойдет полнолуние, в фольклоре называемое «волчьим». Это имя ему дали коренные народы США, отметившие, что в январе оголодавшие волки приближаются к деревням и воют особенно громко.
В ясную погоду ночное небо порадует яркими созвездиями. На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, в южной области неба высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецов, вблизи зенита находится Возничий.
Как говорится на сайте Московского планетария, главным астрономическим событием 2017 года будет полное солнечное затмение 21 августа, но полоса его полной фазы пройдет по Северной Америке. Всего же в 2017 году произойдут два солнечных и два лунных затмения.
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