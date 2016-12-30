  • Астрономический прогноз на январь 2017 года
    Фото: Pixabay.com
  • Астрономический прогноз на январь 2017 года
    Фото: Pixabay.com
  • Астрономический прогноз на январь 2017 года
    Фото: Pixabay.com
Наука

Астрономический прогноз на январь 2017 года

Московский планетарий рассказал об астрономических событиях первого месяца 2017 года. Главным из них станет перигей Земли: 4 января наша планета окажется на самом близком расстоянии от Солнца за весь 2017 год.
Анастасия Баринова
30 декабря 2016 в 14:01
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Январь начнется с тесного сближения Марса и Нептуна 1 января. Это астрономическое событие можно будет наблюдать в телескоп вечером до 21:20 мск при условии ясной безоблачной погоды. А в ночь с 3 на 4 января ожидается максимум действия метеорного потока Квадрантиды: прогнозируется до 120 метеоров в час.

Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба. Но свое название метеорный поток получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23:00 и до рассвета.

Перигей Земли произойдет 4 января — в 17:17 мск планета окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца: 147 100 998 км (0,983 а.е.). Диск Солнца в этот день также будет максимальным за весь год.

  • Астрономический прогноз на январь 2017 года
    Фото: Московский планетарий

Луна по отношению к Земле в перигее окажется 10 января: расстояние до Земли составит 363242,3 км. 12 января произойдет полнолуние, в фольклоре называемое «волчьим». Это имя ему дали коренные народы США, отметившие, что в январе оголодавшие волки приближаются к деревням и воют особенно громко.

В ясную погоду ночное небо порадует яркими созвездиями. На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, в южной области неба высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецов, вблизи зенита находится Возничий.

  • Астрономический прогноз на январь 2017 года
    Фото: Московский планетарий

Как говорится на сайте Московского планетария, главным астрономическим событием 2017 года будет полное солнечное затмение 21 августа, но полоса его полной фазы пройдет по Северной Америке. Всего же в 2017 году произойдут два солнечных и два лунных затмения.

Узнайте о лучших местах для наблюдения за звездами.

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