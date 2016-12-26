  • Слеплен самый маленький в мире снеговик: видео
    Фото: Corey Powell/Western University
  • Слеплен самый маленький в мире снеговик: видео
    Фото: Corey Powell/Western University
Наука

Слеплен самый маленький в мире снеговик: видео

Специалисты из Университета Западного Онтарио создали самого крохотного в мире снеговика: он легко может спрятаться за человеческим волосом.
Анастасия Баринова
26 декабря 2016 в 17:42
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До настоящего времени звание самого миниатюрного снеговика принадлежало фигурке, изготовленной учеными из британской Национальной физической лаборатории в 2009 году. Ширина этого снеговика составляет 0,01 микрона. Для сравнения: человеческий волос в толщину достигает 75 микрон; некоторые бактерии достигают размера 3 микрон.

Для изготовления снеговика были использованы сферические частицы кремнезема; его миниатюрность не позволяет поместить на голову нос-морковку или глаза-угольки, поэтому черты лица были вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.

Теперь благодаря этой же технологии у мини-снеговика появился младший брат. Он «живет» в лаборатории канадского Университета Западного Онтарио. Каждый из его сегментов — не более 0,9 микрона, а общая высота фигурки составляет 3 микрона (около 0,003 мм).

Узнайте, как слепить идеального снеговика.

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