В Израиле найдена древняя чаша с гравировкой
Город Давида — старейший населенный район Иерусалима на месте древнего города периода иевусеев, а также периода Первого и Второго Иерусалимских храмов. Считается, что именно на этом месте царь Давид, правивший с 1005 по 965 гг. до н. э., построил свой дворец и основал столицу.
Раскопки здесь проводятся с конца XIX века. Артефакты Медного века включают в себя фрагменты глиняной посуды; к археологическим находкам Раннего Бронзового века относятся остатки домов и три могилы-пещеры с большим количеством глиняных сосудов. Период Позднего Бронзового века представлен посудой и наконечниками стрел, а от Железного века сохранилась большая опорная стена.
Недавно специалисты Израильского управления древностей обнаружили в Городе Давида еще один образец древней керамики, дающий большую пищу для исследований. Чаша, выполненная из известняка, сохранилась не целиком, но на ее фрагменте отчетливо читается надпись на иврите: «Гиркан».
Согласно иудейской традиции, в отличие от глины, стекла или дерева, камень не может стать ритуально нечистым, поэтому сосуды из этого материала использовались достаточно часто. Фрагмент чаши был найден на месте, где в древности располагалась купальня для ритуальных омовений, датированная периодом правления династии Хасмонеев (141−37 гг. до н.э). Таким образом, сосуд мог быть создан именно в этот период, то есть около 2100 лет назад, и это делает его одним из самых ранних каменных сосудов, найденных в Иерусалиме.
Гиркан — распространенное мужское имя того времени; его носили даже два хасмонейских правителя. Однако установить принадлежность сосуда — высокопоставленной особе или обычному горожанину — не удалось. Кроме того, ученым до сих пор неизвестно, насколько часто гравировка наносилась на ритуальные чаши: до сих пор найдено лишь несколько подобных артефактов.
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