Просыпается супервулкан, погубивший неандертальцев
К северо-западу от Неаполя расположены Флегрейские поля, или Кампи-Флегрей — густонаселенная территория площадью 10 x 10 км, для которой характерно близкое расположение лавы к земной поверхности.
С геологической точки зрения за последние 15 000 лет кальдера прошла через три периода извержений, которые прерывались тысячелетними вехами затишья. Наиболее крупное извержение Кампи-Флегрея, которое произошло 200 000 лет, стало одной из причин возникновения так называемой вулканической зимы — похолодания климата на 5−10 °C из-за загрязнения атмосферы пеплом. Это в конечном итоге, как установили ученые, привело к исчезновению неандертальцев, не сумевших приспособиться к измененному климату. А в последний раз супервулкан просыпался около 500 лет назад: с 29 сентября по 6 октября 1538 года. Результатом стало образование шлакового конуса Монте-Нуово.
Создав компьютерную модель активности супервулкана, ученые обнаружили закономерность в виде серии извержений. Затем взяв за точку отсчета появление Монте-Нуово, вулканологи предположили, что это стало началом новой, четвертой эпохи активности кальдеры. Однако назвать точную дату следующего суперизвержения не представляется возможным.
Тем не менее многие специалисты склоняются к тому, что это может произойти в ближайшие 100−200 лет. В районе Флегрейских полей уже сейчас постоянно происходят вертикальные колебания — брадисейсмы. Кроме того, в последние десятилетия фиксируются признаки растущей вулканической активности: магма поднимается к поверхности Земли, при этом давление газов в ней приближается к критической отметке.
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