  • Торжество духа над материей
    Расселу Прайсу, страдающему болезнью Паркинсона, делают операцию в Университете Флориды. Ему будет имплантирован микроэлектрод, производящий глубокую стимуляцию головного мозга, а именно тех его участков, которые отвечают за контроль движений. Врачи не знают, в какой степени возможный положительный результат будет обеспечен лечением, а в какой — эффектом плацебо. Фото: Эрика Ларсен
  • Торжество духа над материей
    В Италии, в Сиене, католики, ищущие избавления от болезней, стремятся попасть в собор Святого Доминика, где находится часовня Святой Екатерины, а в ней — мумифицированная голова святой. «Если у вас есть сомнения, — говорит местный гид Кьяра Биччеллари, — вы уйдете ни с чем». Фото: Эрика Ларсен
  • Торжество духа над материей
    Ex-voto, или подношения в виде фотографий, покрывают сплошным ковром стену молельни в церкви Девы Марии дель Амбро (Монтефортино, Италия). Их оставили в надежде на исцеление или в благодарность за него. Исследования показывают, что регулярное посещение религиозных служб в ряде случаев может улучшить состояние здоровья. Фото: Эрика Ларсен
  • Торжество духа над материей
    18-летний Максимилиан Клемент и 21-летний Бенедикт Браун несут статую Девы Марии во время ежегодного паломничества к часовне Благодати в баварском Альтэттинге, где со Средних веков совершаются ритуалы, приносящие верующим исцеление. Фото: Эрика Ларсен
Наука

Торжество духа над материей

Человек — это не только то, что он ест, делает или думает. Человек — это еще и то, во что он верит.
Эрик Вэнс
22 декабря 2016 в 20:12
9

Он не был уверен, что доберется до часовни Благодати. Каждый шаг отзывался болью, а пройти предстояло 110 километров — путь, по которому каждый год идут тысячи паломников, чтобы увидеть святыню: статую Черной Мадонны в Альтэттинге.

Дело было в 2003 году. Незадолго до этого Рихард Мёдль сломал пяточную кость, однако ему хотелось совершить паломничество из Регенсбурга в немецкий Альтэттинг. Рихарду помогала вера в то, что Дева Мария облегчит его страдания. Он шел, и шел, и шел. «Когда идешь в Альтэттинг, боли почти не чувствуешь», — говорит он с улыбкой.

Сегодня в свои 74 Мёдль выглядит жилистым и крепким. С тех пор как пятка зажила, он совершил паломничество еще 12 раз и страстно верит в его чудодейственную силу.

И в этом Мёдль не одинок. Целительная сила веры проявляется повсюду, будь то во Флориде на собрании секты возрожденцев, когда верующие ощущают прикосновение Святого Духа, или в Индии во время омовения в водах Ганга. Научные исследования показывают, что регулярное исполнение религиозных обрядов может улучшать работу иммунной системы, снижать артериальное давление и продлевать жизнь на несколько лет.

Но не только религиозная вера способна улучшать наше самочувствие. В десяти тысячах километров от Альтэттинга с другим человеком случилось то, что вполне может показаться медицинским чудом.

Майк Полетич впервые заметил, что с ним что-то не так, в 2004 году. Он потерял меткость в бейсболе, у него начала побаливать рука, пальцы стали немного дрожать, и, самое странное, его жена заметила, что он совершенно перестал улыбаться.

  • Торжество духа над материей
    Майк Полетич был уверен, что во время испытаний нового метода лечения болезни Паркинсона ему сделали операцию, которая должна ослабить симптомы. Операция была сымитирована — и все равно ему стало значительно лучше. «Мне неважно, что это было — эффект плацебо или действие лекарства», — говорит Майк. Фото: Эрика Ларсен

В 42 года Полетич стал жертвой болезни Паркинсона, которая обычно настигает людей более старшего возраста. Врач сказал, что в ближайшие десять лет Майк потеряет способность ходить, стоять и самостоятельно питаться. Нарушения здоровья не достигли у Полетича таких масштабов, как предрек врач, но говорить и писать ему становилось все труднее. Читать далее

Тоже интересно

Наука против ошибок следствия: как ДНК помогает раскрыть преступления

Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
Обсудить
СМИ2
В Тихом океане обнаружена живая голова без тела (фото)
В Тихом океане обнаружена живая голова без тела (фото)
Тоже интересно
Скальпель для генов: как взломать код жизни
Скальпель для генов: как взломать код жизни
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея