Путь боли и плацебо
У некоторых людей вера в благотворное влияние лекарства может побудить мозг запустить собственное «фармацевтическое производство», генерируя целительные нейромедиаторы и гормоны. Это и есть эффект плацебо. Обратный эффект — ноцебо — может проявиться, если пациент испытывает негативные ожидания. В этом случае есть риск усиления боли.
Боль. От тела к мозгу
Ощущение боли передается от пострадавшего участка тела к головному мозгу через периферическую нервную систему и спинной мозг.
Облегчение. От мозга к телу
Лекарства побуждают мозг направлять в центральную нервную систему гормоны и нейромедиаторы, ослабляющие болевой сигнал.
Память о боли
Пережитый опыт сказывается на том, как мозг и тело отреагируют на боль и лечение в будущем. Эта физиологическая память о боли управляет эффектами и плацебо, и ноцебо.
Эффект плацебо
Если человек ждет облегчения страданий после приема лекарства, может возникнуть нейрохимическая реакция, которая заглушает и блокирует боль.
1. Распознавание
Ожидание облегчения боли обрабатывается префронтальной корой и другими участками коры головного мозга.
2. Ответная реакция
Кора головного мозга посылает в мозговой ствол сигнал: вырабатывать нейрохимические вещества, такие как опиоиды, чтобы оградить мозг от болевых ощущений.
3. Регуляция
Нейрохимические вещества встречают болевые сигналы в заднем роге спинного мозга и снижают их интенсивность. Таламус передает эту реакцию в другие участки мозга.
Эффект ноцебо
Участок мозга, отвечающий за память и беспокойство, может усиливать ощущение боли. Физиологические процессы, стоящие за эффектом ноцебо, изучены меньше, так как их исследование сопряжено с определенными сложностями этического характера. Читать далее
Аптека мозга
Нейромедиаторы и гормоны регулируют многие функции организма. Кроме того, они играют роль в проявлении эффектов плацебо и ноцебо: блокируют, усиливают или ослабляют сигналы, которые предписывают нашему мозгу, как реагировать на внешние раздражители.
Дофамин
Плацебо может побудить мозг начать вырабатывать дофамин, регулирующий ощущение желания, удовольствия и удовлетворения. Когда начинает сказываться эффект ноцебо, действие дофамина прекращается.
Опиоиды
Эндорфины — опиоиды, вырабатываемые организмом (эндоопиоиды), — взаимодействуют с теми же рецепторами, что и синтетические обезболиватели, притупляя ощущение боли, голода и жажды.
Простагландины
При горной болезни (на большой высоте) простагландины расширяют кровеносные сосуды мозга, что вызывает головную боль. Эффект плацебо смягчает эту реакцию, эффект ноцебо — усиливает.
Эндоканнабиноиды
Эндоканнабиноидная система соединяет организм с участком мозга, контролирующим настроение, аппетит и ощущение боли. Некоторые эндоканнабиноиды идентичны каннабиноиду, содержащемуся в марихуане.
Холецистокинин
Гормон, вырабатывающийся под воздействием тревоги, может противостоять смягчающему действию опиоидов — это эффект ноцебо, усиливающий боль.