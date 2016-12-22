Наука

Путь боли и плацебо

Уверенность в положительном результате и условный рефлекс, сформированный на основе предыдущего опыта, влияют на то, как мы ощущаем боль.
Джейсон Трит, NGM Staff; Келси Новаковски
22 декабря 2016 в 19:54
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  • Путь боли и плацебо
    Studio Muti. Источники: Айрин Трейси, Оксфордский университет; Фабрицио Бенедетти, Туринский университет

У некоторых людей вера в благотворное влияние лекарства может побудить мозг запустить собственное «фармацевтическое производство», генерируя целительные нейромедиаторы и гормоны. Это и есть эффект плацебо. Обратный эффект — ноцебо — может проявиться, если пациент испытывает негативные ожидания. В этом случае есть риск усиления боли.

Боль. От тела к мозгу

Ощущение боли передается от пострадавшего участка тела к головному мозгу через периферическую нервную систему и спинной мозг.

Облегчение. От мозга к телу

Лекарства побуждают мозг направлять в центральную нервную систему гормоны и нейромедиаторы, ослабляющие болевой сигнал.

Память о боли

Пережитый опыт сказывается на том, как мозг и тело отреагируют на боль и лечение в будущем. Эта физиологическая память о боли управляет эффектами и плацебо, и ноцебо.

Эффект плацебо

Если человек ждет облегчения страданий после приема лекарства, может возникнуть нейрохимическая реакция, которая заглушает и блокирует боль.

  • Путь боли и плацебо
    Studio Muti. Источники: Айрин Трейси, Оксфордский университет; Фабрицио Бенедетти, Туринский университет

1. Распознавание

Ожидание облегчения боли обрабатывается префронтальной корой и другими участками коры головного мозга.

2. Ответная реакция

Кора головного мозга посылает в мозговой ствол сигнал: вырабатывать нейрохимические вещества, такие как опиоиды, чтобы оградить мозг от болевых ощущений.

3. Регуляция

Нейрохимические вещества встречают болевые сигналы в заднем роге спинного мозга и снижают их интенсивность. Таламус передает эту реакцию в другие участки мозга.

Эффект ноцебо

Участок мозга, отвечающий за память и беспокойство, может усиливать ощущение боли. Физиологические процессы, стоящие за эффектом ноцебо, изучены меньше, так как их исследование сопряжено с определенными сложностями этического характера. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
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