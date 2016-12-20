  • Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет
  • Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет
    Последствия апрельского землетрясения в Непале в 2015 году. На фото — Дурбар, главная площадь Катманду. Фото: Алексей Заводский
  • Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет
    Последствия землетрясения, случившегося осенью-2015 в Чили. Фото: Walter D. Mooney/U.S. Geological Survey/NASA
Наука

Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет

В США создали анимированную карту землетрясений последних 15 лет. Она служит неплохим напоминанием, что под нами не прочная твердь, а подвижные литосферные плиты, которые все никак не успокоятся.
Популярная Механика
20 декабря 2016 в 19:14
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Национальная метеорологическая служба США и Тихоокеанский центр информации о цунами объединили свои данные за последние 15 лет, чтобы получить анимированную карту мировых землетрясений. На ней отмечено каждое землетрясение, зафиксированное в период 1 января 2000 по 31 декабря 2015 гг. Размер кружка соответствует магнитуде землетрясения.

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