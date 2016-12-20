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Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет
В США создали анимированную карту землетрясений последних 15 лет. Она служит неплохим напоминанием, что под нами не прочная твердь, а подвижные литосферные плиты, которые все никак не успокоятся.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Национальная метеорологическая служба США и Тихоокеанский центр информации о цунами объединили свои данные за последние 15 лет, чтобы получить анимированную карту мировых землетрясений. На ней отмечено каждое землетрясение, зафиксированное в период 1 января 2000 по 31 декабря 2015 гг. Размер кружка соответствует магнитуде землетрясения.