Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря
Радиант метеорного потока Урсиды расположен в созвездии Малой Медведицы (Ursa Minor). Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается около недели, до 24 или 25 декабря. В 2005 году максимум активности потока приходился на 20 декабря, в 2015 году — на 23 декабря, а нынешней зимой максимум ожидается в ночь с 21 на 22 декабря: в это время можно будет увидеть около 10 метеоров в час.
Урсиды видны только в Северном полушарии. «Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится Северный полюс. Видимость ночью благоприятная: Луна в фазе последней четверти засвечивает только утреннее небо. Радиант Урсид находится над горизонтом на протяжении всей ночи», — рассказал руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.
Следующий за Урсидами звездопад украсит небо уже через неделю: с 28 декабря по 7 января ежегодно можно наблюдать за Квадрантидами. Они гораздо ярче: в дни максимальной активности (обычно — 3−4 января) наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.
Узнайте, зачем люди вызывают метеорные потоки.