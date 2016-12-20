  • Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря
    Фото: MK Feeney/Flickr.com
  • Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря
    Фото: Matt Champlin/Flickr.com
  • Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря
    Фото: NASA
  • Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря
    Берег Белого моря. Кольский полуостров. Слева между сосен восходит Юпитер. Фото: Игорь Прозоров
Наука

Звездопад Урсиды — в ночь на 22 декабря

Самое важное астрономическое событие декабря — день зимнего солнцестояния, которое случится 21 декабря 2016 года. И в эту же ночь небо раскрасится метеорным потоком Урсиды.
Анастасия Баринова
20 декабря 2016 в 16:56
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Радиант метеорного потока Урсиды расположен в созвездии Малой Медведицы (Ursa Minor). Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается около недели, до 24 или 25 декабря. В 2005 году максимум активности потока приходился на 20 декабря, в 2015 году — на 23 декабря, а нынешней зимой максимум ожидается в ночь с 21 на 22 декабря: в это время можно будет увидеть около 10 метеоров в час.

Урсиды видны только в Северном полушарии. «Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится Северный полюс. Видимость ночью благоприятная: Луна в фазе последней четверти засвечивает только утреннее небо. Радиант Урсид находится над горизонтом на протяжении всей ночи», — рассказал руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.

Следующий за Урсидами звездопад украсит небо уже через неделю: с 28 декабря по 7 января ежегодно можно наблюдать за Квадрантидами. Они гораздо ярче: в дни максимальной активности (обычно — 3−4 января) наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

Узнайте, зачем люди вызывают метеорные потоки.

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