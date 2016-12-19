Один из крупнейших ледников в мире начал таять
Тоттен (Totten) является частью ледникового щита Восточной Антарктиды. Согласно первым измерениям, ледник занимал площадь 538 000 км². Однако повышение температуры Мирового океана истончает ледовый покров Антарктиды.
Исследование провели специалисты из Австралии и других стран; его результаты опубликованы на страницах Science Advances. Ученые отбирали пробы воды, измеряя ее температуру, а также изучали спутниковые данные за минувшее десятилетие. Выяснилось, что океанское течение приносит к Тоттену потоки теплой воды, оказывающей на него большое влияние.
Процесс является необратимым: Тоттен тает как минимум с 2008 года. Смоделировав динамику изменений, специалисты прогнозируют, что уже в следующем году он станет тоньше на 10 метров, лишившись от 63 до 80 миллиардов тонн своей массы.
Если ледник растает полностью, уровень океана поднимется на 3,5 метра, и это станет глобальной катастрофой: под воду погрузится множество стран мира. Вместе с тем, этот процесс займет несколько столетий, поэтому у человечества есть время подготовиться к ситуации. Ученые планируют представить результаты своего исследования на профильной международной конференции, где могут быть разработаны меры по предотвращению таяния Тоттена.
Посмотрите, что произойдет, если на планете растает весь лед.