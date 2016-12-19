  • Один из крупнейших ледников в мире начал таять
    Фото: NASA Goddard Space Flight Center
  • Один из крупнейших ледников в мире начал таять
    Фото: Antarctic Climate & Ecosystems Cooperative Research Centre
  • Один из крупнейших ледников в мире начал таять
    Фото: Antarctic Climate & Ecosystems Cooperative Research Centre
  • Один из крупнейших ледников в мире начал таять
    Фото: Australian Antarctic Division
Наука

Один из крупнейших ледников в мире начал таять

Один из самых крупных в мире ледников, Тоттен, начал таять. Динамику уменьшения объемов льда ученые фиксируют с 2008 года.
Анастасия Баринова
19 декабря 2016 в 18:03
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Тоттен (Totten) является частью ледникового щита Восточной Антарктиды. Согласно первым измерениям, ледник занимал площадь 538 000 км². Однако повышение температуры Мирового океана истончает ледовый покров Антарктиды.

Исследование провели специалисты из Австралии и других стран; его результаты опубликованы на страницах Science Advances. Ученые отбирали пробы воды, измеряя ее температуру, а также изучали спутниковые данные за минувшее десятилетие. Выяснилось, что океанское течение приносит к Тоттену потоки теплой воды, оказывающей на него большое влияние.

Процесс является необратимым: Тоттен тает как минимум с 2008 года. Смоделировав динамику изменений, специалисты прогнозируют, что уже в следующем году он станет тоньше на 10 метров, лишившись от 63 до 80 миллиардов тонн своей массы.

Если ледник растает полностью, уровень океана поднимется на 3,5 метра, и это станет глобальной катастрофой: под воду погрузится множество стран мира. Вместе с тем, этот процесс займет несколько столетий, поэтому у человечества есть время подготовиться к ситуации. Ученые планируют представить результаты своего исследования на профильной международной конференции, где могут быть разработаны меры по предотвращению таяния Тоттена.

Посмотрите, что произойдет, если на планете растает весь лед.

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