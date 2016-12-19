Что случится, если в океан упадет астероид
Если астероид значительных размеров упадет на твердую поверхность, населенную людьми, жертв и разрушений не избежать. Но и падение в океан не исключает катастрофических последствий. Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США (Los Alamos National Laboratory) при помощи компьютера создали различные модели этого события.
Выяснилось, что при падении астероида вдали от береговой линии угрозы цунами нет: круговые волны, сгенерированные небесным телом, быстро потеряют свою энергию. Опасным расстоянием является 10−20 км от побережья: возникнут ураганные ветры, что приведет к сильным наводнениям с высокой вероятностью цунами.
Небольшой астероид, упав в любой удаленной точке океана, заметного влияния ни на что не окажет. Катастрофой обернется падение в воду астероида диаметром более 250 метров: в этом случае его высокая температура испарит как минимум 250 мегатонн воды. Частично она выпадет в осадок, но основная масса достигнет стратосферы и вызовет парниковый эффект, который может сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это, в свою очередь, окажет большое влияние на климат всей планеты.
Узнайте, как ученые собираются бороться с астероидами.