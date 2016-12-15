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Фото: Денис Будьков
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С близкого расстояния извержение вулкана обладает очень интересным свойством. Чем темнее вокруг, тем ярче становятся брызги фонтанирующей магмы. Буквально за секунды на глазах включается «природная иллюминация», и всё вокруг начинает играть в совершенно новых цветах и формах. Фото: Владимир Алексеев
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Исландия. По дороге в Йокульсарлон. Фото: Люся Маратканова
В исландcком вулкане бурят сверхглубокую скважину
Глубокими скважинами исландцы занимаются не в первый раз: вся их страна — зона вулканической активности, и подземная вода, разогретая теплом вулканов, давно снабжает энергией города и поселки. Глубина скважин обычно составляет 2−3 километра, но в этот раз решили пойти на рекорд.
До критической отметки осталась пара недель, и температура базальта, в который уходит бур, достигает уже 450 градусов: на дне скважины будут все 500, уверены ученые. Такая температура и высокое давление создают на глубине сверхкритические параметры для залегающей под землей воды: она и не жидкая, и не газообразная, а при бурении вырывается на поверхность в виде пара, энергия которого гораздо выше энергии пара, выходящего из чайника.
Добуриться до магмы геологи не боятся: во-первых, глубина не настолько велика, а во-вторых, последние извержения на юго-западе страны, где установлен бур, произошли 700 лет назад, и ученые уверены, что обстановка спокойная.
Гудмундур Омар Фридлейфссон, ведущий геолог проекта Iceland Deep Drilling Project (IDDP) и Асгейр Маргеирссон, руководитель проекта, считают, что сверхлубокие скважины позволят бурить меньше, чтобы получать то же количество энергии, что сейчас получают из нескольких скважин меньшей глубины.