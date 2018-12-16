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  • Глазчатый хвостокол: уникальная рыба, умеющая жевать
    Фото: Karelj/Wikipedia
  • Глазчатый хвостокол: уникальная рыба, умеющая жевать
    Фото: Raimond Spekking/Wikipedia
  • Глазчатый хвостокол: уникальная рыба, умеющая жевать
    Фото: Steven G. Johnson/Wikipedia
Наука

Глазчатый хвостокол: уникальная рыба, умеющая жевать

Ранее считалось, что только млекопитающие способны жевать пищу: все остальные представители царства животных рвут ее на части или заглатывают целиком, дробя уже внутри пищеварительного тракта. Канадские ученые нашли исключение из этого правила.
Анастасия Баринова
16 декабря 2018 в 15:22
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Жевательный процесс имеет важное значение для пищеварения: он помогает организму легче усваивать пищу. У различных животных жевание производится в различных местах: у птиц — в мускульном желудке между его хрящевыми стенками; у насекомых и моллюсков — в желудке, снабженном кутикулярными зубцами; у некоторых рыб — в глубине глотки, а у млекопитающих, как и у человека — во рту. Однако биологи из Университета Торонто обнаружили рыб, способных жевать так же, как это делают люди.

 Как говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, обладателем необычных способностей оказался глазчатый хвостокол (Potamotrygon motoro): ядовитый пресноводный скат, обитающий в реках Южной Америки, а также популярный у аквариумистов по всему миру. Максимальная зарегистрированная величина этих скатов – 1 м в длину при массе 15 кг. Окраска тела – серо-коричневая с рисунком из желто-оранжевых глазков, при этом с возрастом цвет тускнеет. Грудные плавники хвостоколов образуют округлый диск, ширина которого примерно равна длине; спинные и хвостовой плавники отсутствуют. Ядовитый шип, необходимый им для охоты, располагается на средней части хвостового стебля. После рождения Potamotrygon motoro питаются планктоном, но затем рацион пополняется моллюсками, ракообразными и небольшими рыбами. При этом они являются единственными мягкотелыми рыбами, которые способны поедать насекомых и их личинки. Ученые поясняют уникальность этого «блюда»: хитиновый экзоскелет насекомых слишком жесткий, чтобы позволить добраться до «мяса» без жевания.

Именно это наблюдение легло в основу догадки о том, что глазчатые хвостоколы умеют пережевывать пищу. Биологи провели серию экспериментов, кормя скатов в лабораторных условиях. Им поочередно предлагалась рыба, креветки и личинки стрекозы; наблюдения велись при помощи видеокамер. Оказалось, что твердую пищу (креветки, имеющие панцирь, и твердую личинку) скаты помещали в определенную сторону рта, после чего начинали пережевывающие движения челюстями, тогда как мягкую рыбу они проглатывали, просто отщипывая от нее куски ртом. Специалисты сделали вывод о том, что скаты развили способность жевать эволюционно и независимо от млекопитающих: возможно, в какой-то период истории они столкнулись с нехваткой мягкой пищи, и в их распоряжении были только насекомые с их прочной защитой.

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