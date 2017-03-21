Меркурий уменьшается и сморщивается
Сам по себе этот факт уже был известен ученым, но теперь выяснилось, что этот процесс происходит в два раза быстрее, чем считалось ранее.
Радиус Меркурия составляет 2439,7 ± 1,0 км; диаметр — 4880 км, масса равна 3,3·1023 кг, при этом средняя плотность Меркурия довольно велика — 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли. Поверхность Меркурия покрывают многочисленные зубчатые откосы, простирающиеся на сотни километров. Изучение их структуры показало, что они образовались при сжатии, сопровождавшем остывание планеты, в результате которого размеры Меркурия уменьшились, как предполагалось, более чем на 6 километров.
Меркурий является малоизученной планетой: только в 2009 году, на основе снимков, сделанных космическими аппаратами «Маринер-10» и «Мессенджер», была составлена его первая полная карта. И это принесло новые результаты: на основе анализа геологических и тектонических особенностей оказалось, что за свои более чем четыре миллиарда лет диаметр Меркурия стал меньше на 14,5 километра.
Планетолог Пол Бирн из американского института Карнеги поясняет: «Не следует недооценивать эти цифры, хоть они и малы сравнительно с общим размером Меркурия. Это, тем не менее, говорит о наличии значительных изменений в структуре небесного тела».
Ученые сравнивают процесс остывания планеты и уменьшения ее размера с эффектом высыхающей виноградины, постепенно превращающейся в изюм. Правда, в случае небесных тел речь идет не о нехватке влаги, а о потере тепла. Происходящие на Меркурии процессы помогут в изучении общей динамики остывающих планет.