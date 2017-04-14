Человек — летучая мышь
Дэниел Киш творит чудеса, причем творит их настолько просто, что заставляет задуматься: сколько же еще нераскрытых возможностей есть у человека! От рождения у Киша был рак сетчатки, и, чтобы спасти ему жизнь, врачи удалили оба глаза. Дэниелу было чуть больше года. Вскоре он научился издавать особые звуки, щелкая языком, и, казалось, ему стало легче ориентироваться в пространстве. Сейчас Кишу 51, и он передвигается в основном при помощи эхолокации. Да-да, как летучие мыши! И у него это так здорово получается, что он может ездить на велосипеде в потоке машин. Основанная Дэниелом Кишем некоммерческая организация «Мир, доступный слепым» учит людей этому искусству.
- Как действует эхолокация у человека?
Каждый щелчок языка создает звуковые волны. Эти волны отражаются от поверхности окружающих предметов и отдаются у меня в ушах слабым эхом. Мой мозг преобразует эхо-сигналы в динамические образы. Я как бы разговариваю с окружающим миром.
- А что вы видите в своем воображении, когда щелкаете языком?
Каждый щелчок похож на неяркую фотовспышку. В голове у меня выстраивается трехмерный образ пространства на десятки метров в каждом направлении. Вблизи я могу различить столбик толщиной в пару сантиметров, за пять метров — машины и кусты. Дома вырисовываются на расстоянии 50 метров.
- Но все-таки вы ходите с длинной белой тростью.
Мне трудно распознавать мелкие предметы, расположенные у самой поверхности земли или ниже ее поверхности, как ступеньки в подземном переходе.
- Каково это: ездить на велосипеде с помощью эхолокации?
Захватывающее ощущение, но нужно очень хорошо сосредоточиться на звуках и ни на что не отвлекаться. Приходится делать аж по два щелчка в секунду.
- А не опасно так исследовать мир?
Люди боятся, что опасности подстерегают их чуть ли не на каждом шагу. Но мальчишкой я все время норовил залезть куда-нибудь на верхотуру — и ни разу ничего себе не сломал.
- Трудно учить других незрячих людей эхолокации?
«Мир» уже обучил почти тысячу слепых в трех десятках стран. Многие наши ученики удивляются, как быстро достигают результатов. Я считаю, что у всех есть врожденная способность к эхолокации — не исключено, что наши далекие предки пользовались ею, прежде чем придумали искусственное освещение. Похоже, в нас уже встроены все необходимые программы. Я просто нашел способ их активировать. Самый важный орган зрения — не глаза, а сознание. Наши ученики говорят, что им открылась такая свобода, какую они не могли себе даже представить.