Итоги года: новые виды, открытые в 2018
Среди этих двух с лишним сотен больше половины составили разные осы – 128 видов. Немало «паспортов» получили и неизвестные ранее виды муравьев – 28 видов. Также учёные калифорнийской академии открыли 34 новых вида морских слизней самых разных форм и расцветок. Из прочих находок – 19 видов рыб, семь – цветковых растений, столько же пауков, четыре новых вида угря и три неизвестных ранее акулы. Было открыто два новых вида микроскопических тихоходок (по нашему мнению, одних из самых удивительных организмов на Земле) и по одному виду лягушек, змей, морских коньков, обыкновенного мха и мха из отдела печёночных. Над обнаружением всего этого изобилия трудилось больше десятка ученых Академии, а также еще несколько десятков их международных сотрудников.
– Ученые, которые исследуют биоразнообразие, утверждают, что до сих пор мы открыли менее 10% всех живых организмов Земли, – говорит доктор Шеннон Беннетт (Dr. Shannon Bennett), главный научный сотрудник Калифорнийской академии наук.Именно поэтому ученые Академии стремятся хотя бы немного приоткрыть завесу тайны, окутывающей наши знания о флоре и фауне: на протяжение года они неустанно исследовали близкие и далекие места – от знакомых лесов в окрестностях до затерянных в глубине океанов экосистем. И вот результаты!
Разноцветные «свинки» из японских вод
На побережье Японии ученые обнаружили новый вид карликовых морских коньков. Красочные рыбки размером с рисовое зернышко отлично маскируются, сливаясь с покрытыми водорослями скалами. Новый вид получил название Hippocampus japapigu («японская свинка») – ученые дали рыбкам это имя вслед за дайверами, которые уже встречали необычных морских коньков на юго-востоке Японии, отметив их сходство с новорожденным поросенком. Питаются «японские свинки» мелкими ракообразными и ведут активный (исследователи даже назвали его «игривым») образ жизни. Помимо яркой расцветки и необычной внешности, морские коньки являются обладателями всего лишь одной жаберной щели (которая еще и находится в весьма странном для этих лучеперых рыб месте) и трехгранного гребня на спине.
Больше о них пока ничего не известно: миниатюрный размер и пестрый камуфляж позволяют им успешно скрываться и от хищников, и от людей.
Небесно-голубые ягоды Miconia rheophytica
У подножия отвесных стен каньона в Колумбийских Андах, где река Самана Норте (Samaná Norte) несет свои бурные воды, цветет и плодоносит голубыми ягодами неизвестное ранее цветковое растение, которое ученые назвали Miconia rheophytica. Относится оно, как видно из названия, к реофитам – растениям, обитающим в быстрых потоках воды.
Пока для ученых остается загадкой, как именно происходит опыление и распространение растения – но они высказывают предположения, что пористые ягоды Miconia rheophytica отрываются от стебелька и уносятся вниз по течению, оседая и прорастая в какой-нибудь трещине в скале или на мелководье. Естественно, ареал находки довольно ограниченный. А тут еще и в регионе, где растет микония, решили построить гидроэлектростанцию, что ставит только что обнаруженный вид под угрозу исчезновения.
Целый рой из новых видов паукоядных ос
В этом году к жужжащему рою всевозможных ос, известных ученым, присоединились еще 128 новых видов. Все они были обнаружены в Австралии либо Новой Гвинее и относятся к роду Pison, все представители которого любят лакомиться пауками. Происходит это так: самки ос парализуют жертву, отволакивают ее в тесные отделения своих глиняных гнезд и откладывают на паука яйца. Когда личинки вылупляются, они утоляют свой голод, съедая парализованного паука заживо – их мамы позаботились о том, чтобы завтрак был еще теплым и свежим.Большой вклад в открытие новых видов внес заслуженный энтомолог, доктор Войцех Пулавский (Dr. Wojciech Pulawski), который изучал ос с 1953 года. Он потратил 16 месяцев на исследование австралийских ос из рода Pison в полевых условиях и еще восемь лет на их официальное описание, назвав несколько видов в честь аборигенных племен.
Морской дракон из буддийской мифологии
В Индийском океане на глубине 460 метров ихтиологи обнаружили новый вид мурен – коварных морских угрей. Назвали мурен Ophichthus naga – в честь буддийского бога, которого изображали в образе морского змея. «В легендах это божество плывет сквозь Землю так же, как сквозь воду – очень схоже с повадками найденной Ophichthus naga», – рассказывает, доктор Джон МакКоскер (Dr. John McCosker), описавший мурену. Эти угри любят зарываться хвостом в грязевое дно, притаившись в ожидании своей жертвы. Также ученые добавили к ветвистому древу биоразнообразия еще один новый вид мурен и два вида других угрей.
Мастера маскировки – морские слизни
Специалист по зоологии беспозвоночных доктор Терри Гослинер (Terry Gosliner) за свою жизнь открыл более тысячи новых видов морских слизней! В этом году он добавил в свою (и мировую) научную коллекцию еще 34 наименования этих симпатичных подводных обитателей семейства липаровых. Четырех из них было крайне сложно заметить – они мастерски мимикрируют под водоросли, вырабатывающие опасные токсины, так что хищники остерегаются трогать аппетитные морские растения – а вместе с ними в безопасности остаются и слизни, сливающиеся с побегами.
Среди прочих новых видов морских слизней есть и другие примечательные особи. Например, Hypselodoris iba, представлен в двух цветовых гаммах – белой и пурпурной – и явно имитирует другой местный вид этих рыб. «Мы впервые смогли генетически подтвердить, что цветовая мимикрия широко распространена в мире морских слизней», – говорит Гослинер.
Богиня красоты в подводном царстве
Знакомьтесь, Tosanoides aphrodite, или просто Афродита – именно это имя греческой богини любви и красоты дали ученые цветастой рыбке, замеченной ими на глубине бразильского архипелага. Она, без сомнения, стала самой яркой находкой среди других 18 видов рыб, открытых в этом году. Кроме нее исследователи подводных миров обнаружили еще одну глубоководную рыбу с острова Пасхи, несколько рифовых рыб и рыб из семейства бычков. Такой вот улов!
Оранжевые хвосты – новый тренд в мире коралловых змей
Ученые около десяти лет назад обнаружили на далеких филиппинских островах Динагат довольно длинных (достигающих одного метра) коралловых змей в черно-белую полоску. Однако монохромная расцветка рептилий отличалась ярким акцентом – у них были синие хвосты. В этом году исследователи обнаружили на Филиппинах практически идентичный вид, отличающийся разве что тем, что у данных находок хвосты были оранжевыми. В чем секрет эволюционного механизма, в результате которого появилась змея с абсолютно другим цветом хвоста – пока не известно, но эта отметина не менее ярко сигнализирует о ядовитости змеи, названной Calliophis salitan.
По верному следу ложнокуньей акулы
В этом году сотрудник Академии доктор Дэйв Эберт, известный своими способностями находить неопознанных акул, снова открыл новый вид. В 2017 году ученому показали фотографию глубоководной акулы, которую поймали рыбаки на восточном побережье Шри-Ланки и выбросили обратно в море – такую странную акулу на рыбном рынке не продашь. Дэйв потратил месяцы на поиски пропавшей незнакомки – и вскоре открыл новый карликовый вид, относящийся к семейству ложнокуньих акул. Находке дали имя Planonasus indicus, и хотя она совсем неинтересна для рыбаков, шанс ее изучить – бесценен для науки.
Также исследователи выяснили, каких пауков можно считать самыми быстрыми. А напоследок в список новых видов этого года неспешно вошли бессмертные тихоходки – микроорганизмы с фантастической способностью к выживанию: даже в открытом космосе они чувствуют себя вполне комфортно. О других видах, открытых учеными калифорнийской академии наук, можно прочитать здесь.
«Открытие каждого нового вида может содержать ключ к инновациям в науке, технике или обществе и помогает нам лучше понять разнообразие жизни и существующих экосистем. Эти новые открытия также подчеркивают важную роль, которую мы играем в качестве хранителей нашей единственной, драгоценной планеты», – говорит доктор Шеннон Беннетт (Dr. Shannon Bennett).
И хотя открытые академией наук виды – это капля в океане неизведанного, мы сделали еще один, хоть и крохотный, шаг к его познанию.
Почитайте о сотне новых видов, открытых в водах Тасмании и других находках этого года: сетчатых сиренах и милых лемурах.
На побережье Японии ученые обнаружили новый вид карликовых морских коньков. Красочные рыбки размером с рисовое зернышко отлично маскируются, сливаясь с покрытыми водорослями скалами. Новый вид получил название Hippocampus japapigu («японская свинка») — ученые дали рыбкам это имя вслед за дайверами, которые уже встречали необычных морских коньков на юго-востоке Японии, отметив их сходство с новорожденным поросенком. Питаются «японские свинки» мелкими ракообразными и ведут активный (исследователи даже назвали его «игривым») образ жизни. Помимо яркой расцветки и необычной внешности, морские коньки являются обладателями всего лишь одной жаберной щели (которая еще и находится в весьма странном для этих лучеперых рыб месте) и трехгранного гребня на спине.
Больше о них пока ничего не известно: миниатюрный размер и пестрый камуфляж позволяют им успешно скрываться и от хищников, и от людей.
Небесно-голубые ягоды Miconia rheophytica
У подножия отвесных стен каньона в Колумбийских Андах, где река Самана Норте (Samaná Norte) несет свои бурные воды, цветет и плодоносит голубыми ягодами неизвестное ранее цветковое растение, которое ученые назвали Miconia rheophytica. Относится оно, как видно из названия, к реофитам — растениям, обитающим в быстрых потоках воды.
Пока для ученых остается загадкой, как именно происходит опыление и распространение растения — но они высказывают предположения, что пористые ягоды Miconia rheophytica отрываются от стебелька и уносятся вниз по течению, оседая и прорастая в какой-нибудь трещине в скале или на мелководье. Естественно, ареал находки довольно ограниченный. А тут еще и в регионе, где растет микония, решили построить гидроэлектростанцию, что ставит только что обнаруженный вид под угрозу исчезновения.
Целый рой из новых видов паукоядных ос
В этом году к жужжащему рою всевозможных ос, известных ученым, присоединились еще 128 новых видов. Все они были обнаружены в Австралии либо Новой Гвинее и относятся к роду Pison, все представители которого любят лакомиться пауками. Происходит это так: самки ос парализуют жертву, отволакивают ее в тесные отделения своих глиняных гнезд и откладывают на паука яйца. Когда личинки вылупляются, они утоляют свой голод, съедая парализованного паука заживо — их мамы позаботились о том, чтобы завтрак был еще теплым и свежим.
Большой вклад в открытие новых видов внес заслуженный энтомолог, доктор Войцех Пулавский (Dr. Wojciech Pulawski), который изучал ос с 1953 года. Он потратил 16 месяцев на исследование австралийских ос из рода Pison в полевых условиях и еще восемь лет на их официальное описание, назвав несколько видов в честь аборигенных племен.
Морской дракон из буддийской мифологии
В Индийском океане на глубине 460 метров ихтиологи обнаружили новый вид мурен — коварных морских угрей. Назвали мурен Ophichthus naga — в честь буддийского бога, которого изображали в образе морского змея. «В легендах это божество плывет сквозь Землю так же, как сквозь воду — очень схоже с повадками найденной Ophichthus naga», — рассказывает, доктор Джон МакКоскер (Dr. John McCosker), описавший мурену. Эти угри любят зарываться хвостом в грязевое дно, притаившись в ожидании своей жертвы. Также ученые добавили к ветвистому древу биоразнообразия еще один новый вид мурен и два вида других угрей.
Мастера маскировки — морские слизни
Специалист по зоологии беспозвоночных доктор Терри Гослинер (Terry Gosliner) за свою жизнь открыл более тысячи новых видов морских слизней! В этом году он добавил в свою (и мировую) научную коллекцию еще 34 наименования этих симпатичных подводных обитателей семейства липаровых. Четырех из них было крайне сложно заметить — они мастерски мимикрируют под водоросли, вырабатывающие опасные токсины, так что хищники остерегаются трогать аппетитные морские растения — а вместе с ними в безопасности остаются и слизни, сливающиеся с побегами.
Среди прочих новых видов морских слизней есть и другие примечательные особи. Например, Hypselodoris iba, представлен в двух цветовых гаммах — белой и пурпурной — и явно имитирует другой местный вид этих рыб. «Мы впервые смогли генетически подтвердить, что цветовая мимикрия широко распространена в мире морских слизней», — говорит Гослинер.
Богиня красоты в подводном царстве
Знакомьтесь, Tosanoides aphrodite, или просто Афродита — именно это имя греческой богини любви и красоты дали ученые цветастой рыбке, замеченной ими на глубине бразильского архипелага. Она, без сомнения, стала самой яркой находкой среди других 18 видов рыб, открытых в этом году. Кроме нее исследователи подводных миров обнаружили еще одну глубоководную рыбу с острова Пасхи, несколько рифовых рыб и рыб из семейства бычков. Такой вот улов!
Оранжевые хвосты — новый тренд в мире коралловых змей
Ученые около десяти лет назад обнаружили на далеких филиппинских островах Динагат довольно длинных (достигающих одного метра) коралловых змей в черно-белую полоску. Однако монохромная расцветка рептилий отличалась ярким акцентом — у них были синие хвосты. В этом году исследователи обнаружили на Филиппинах практически идентичный вид, отличающийся разве что тем, что у данных находок хвосты были оранжевыми. В чем секрет эволюционного механизма, в результате которого появилась змея с абсолютно другим цветом хвоста — пока не известно, но эта отметина не менее ярко сигнализирует о ядовитости змеи, названной Calliophis salitan.
По верному следу ложнокуньей акулы
В этом году сотрудник Академии доктор Дэйв Эберт, известный своими способностями находить неопознанных акул, снова открыл новый вид. В 2017 году ученому показали фотографию глубоководной акулы, которую поймали рыбаки на восточном побережье Шри-Ланки и выбросили обратно в море — такую странную акулу на рыбном рынке не продашь. Дэйв потратил месяцы на поиски пропавшей незнакомки — и вскоре открыл новый карликовый вид, относящийся к семейству ложнокуньих акул. Находке дали имя Planonasus indicus, и хотя она совсем неинтересна для рыбаков, шанс ее изучить — бесценен для науки.
Также исследователи выяснили, каких пауков можно считать самыми быстрыми. А напоследок в список новых видов этого года неспешно вошли бессмертные тихоходки — микроорганизмы с фантастической способностью к выживанию: даже в открытом космосе они чувствуют себя вполне комфортно. О других видах, открытых учеными калифорнийской академии наук, можно прочитать здесь.
«Открытие каждого нового вида может содержать ключ к инновациям в науке, технике или обществе и помогает нам лучше понять разнообразие жизни и существующих экосистем. Эти новые открытия также подчеркивают важную роль, которую мы играем в качестве хранителей нашей единственной, драгоценной планеты», — говорит доктор Шеннон Беннетт (Dr. Shannon Bennett).
И хотя открытые академией наук виды — это капля в океане неизведанного, мы сделали еще один, хоть и крохотный, шаг к его познанию.
Почитайте о сотне новых видов, открытых в водах Тасмании и других находках этого года: сетчатых сиренах и милых лемурах.