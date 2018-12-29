Кровавая Суперлуна и другие астрономические события января
Кроме того, на период с 29 декабря до 4 января 2019 года приходится «мини-парад небесных светил»: пять ярких объектов выстроятся практически в одну линию над юго-восточным горизонтом – это Меркурий, Юпитер, Венера, стареющий серп Луны и Спика (альфа Девы). Ниже Юпитера будет сиять красноватый Антарес (альфа Скорпиона), а высоко над Венерой – яркий Арктур (альфа Волопаса).
3 января Земля окажется в перигелии своей орбиты на расстоянии 0,9833012 а.е. от Солнца. Видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году! Астрономы напоминают, что смотреть на Солнце невооруженным глазом категорически запрещается: это чревато потерей зрения. Даже используя бинокль или телескоп, необходимо позаботиться о наличии плотных солнечных светофильтров.
6 января произойдет частное солнечное затмение: Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, скрывая только его часть. При этом небо темнеет гораздо слабее, чем при полном затмении, звёзды не появляются. Затмение будет хорошо видно на Дальнем Востоке России (кроме его северных и северо-западных районов), в Японии, Северной и Южной Кореях, на востоке Китая, на востоке Монголии, на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.
Затем ночное небо возьмет двухнедельную «паузу» до 21 января, когда полнолуние совпадет с полным лунным затмением. Фаза максимума наступит в 08:12 мск для европейской части России, а полутеневое затмение (Луна проходит область полутени, но не входит в тень) можно наблюдать на Урале и в Западной Сибири.
Во время затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, зато становится тёмно-красной. Это объясняется тем, что Луна продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, но поскольку она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны. По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта (заря) перед восходом или сразу после заката.
Посмотрите на затмения 2017 года.
6 января произойдет частное солнечное затмение: Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, скрывая только его часть. При этом небо темнеет гораздо слабее, чем при полном затмении, звёзды не появляются. Затмение будет хорошо видно на Дальнем Востоке России (кроме его северных и северо-западных районов), в Японии, Северной и Южной Кореях, на востоке Китая, на востоке Монголии, на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.
Затем ночное небо возьмет двухнедельную «паузу» до 21 января, когда полнолуние совпадет с полным лунным затмением. Фаза максимума наступит в 08:12 мск для европейской части России, а полутеневое затмение (Луна проходит область полутени, но не входит в тень) можно наблюдать на Урале и в Западной Сибири.
Во время затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, зато становится тёмно-красной. Это объясняется тем, что Луна продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, но поскольку она наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны. По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта (заря) перед восходом или сразу после заката.
Посмотрите на затмения 2017 года.