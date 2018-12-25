Подросток вколол себе ДНК Библии и Корана
ДНК – это материал, сохраняющий свои качества на протяжении десятков тысяч лет. Новый метод позволяет уместить всего лишь в одной пробирке с ДНК более 100 млн часов видео в высоком разрешении. Минусом изобретения является слишком долгая расшифровка.
Открытие заинтересовало не только ученых, но и биохакеров. Один из них – 16-летний Адриен Локателли (Adrien Locatelli) из французского города Гренобль – провел подобный эксперимент на себе. Одна из идей биохакерства – анализ и модификация геномов, и подросток просто «решил проверить, возможно ли вообще такое сделать». Кроме того, он хотел создать «символ мира между наукой и религиями».
В рамках оригинального исследования его авторы зашифровали текст сонетов Шекспира, звуковой файл и фотографию. На основе того же принципа последовательности нуклеотидов Локателли закодировал имена некоторых персонажей Книги Бытия, а также 13 главу Корана. Синтезировав макромолекулы в лаборатории, он вколол их себе – по одному тексту в каждую ногу.
По его словам, проделать опыт было несложно: необходимые компоненты он заказал по почте у биотехнологических компаний, а научные знания он получает сам – еще в шесть лет он заинтересовался биохимией, и с тех пор постоянно изучает ее. Ему даже не мешает слабое знание английского языка: выручает онлайн-переводчик. Правда, в процессе работы над кодированием ДНК и оформлением результатов в статью Адриен «значительно улучшил свой английский».
Но мир пока к таким экспериментам не готов: его статью не приняло ни одно авторитетное научное издание, и тогда он опубликовал ее на сайте, где редакция позволяет публиковать любые присланные материалы. Со своей стороны поступок осудили не только представители обеих религий, но даже люди науки. Комментируя новость, глава крупной медицинской компании назвал биохакеров «идиотами» и призвал остановиться.
Dear biohackers etc. Please stop. You are idiots. https://t.co/5AGqdoY8oF— Isaac Stoner (@isaacbstoner) 14 декабря 2018 г.
Тем не менее, Адриен гордится, что стал «первым живым существом, в котором хранится текст. Это очень символично, даже если и не несет никакой пользы». К тому же, никаких страшных последствий не случилось: место вокруг инъекции некоторое время напоминало расчесанный комариный укус, но сейчас с ногой все в порядке.
Посмотрите на биохакера, вырастившего ухо на руке.
По его словам, проделать опыт было несложно: необходимые компоненты он заказал по почте у биотехнологических компаний, а научные знания он получает сам — еще в шесть лет он заинтересовался биохимией, и с тех пор постоянно изучает ее. Ему даже не мешает слабое знание английского языка: выручает онлайн-переводчик. Правда, в процессе работы над кодированием ДНК и оформлением результатов в статью Адриен «значительно улучшил свой английский».
Но мир пока к таким экспериментам не готов: его статью не приняло ни одно авторитетное научное издание, и тогда он опубликовал ее на сайте, где редакция позволяет публиковать любые присланные материалы. Со своей стороны поступок осудили не только представители обеих религий, но даже люди науки. Комментируя новость, глава крупной медицинской компании назвал биохакеров «идиотами» и призвал остановиться.
Dear biohackers etc. Please stop. You are idiots. https://t.co/5AGqdoY8oF
— Isaac Stoner (@isaacbstoner) 14 декабря 2018 г.
Тем не менее, Адриен гордится, что стал «первым живым существом, в котором хранится текст. Это очень символично, даже если и не несет никакой пользы». К тому же, никаких страшных последствий не случилось: место вокруг инъекции некоторое время напоминало расчесанный комариный укус, но сейчас с ногой все в порядке.
Посмотрите на биохакера, вырастившего ухо на руке.