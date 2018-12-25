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  • Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка
    Фото: Parco Archeologico di Pompei
  • Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка
    Фото: Parco Archeologico di Pompei
  • Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка
    Фото: Parco Archeologico di Pompei
  • Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка
    Фото: Parco Archeologico di Pompei
  • Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка
    Фото: Parco Archeologico di Pompei
Наука

Последние лошади Помпеи: новая археологическая находка

Кони были подготовлены к эвакуации, но спасаться было уже слишком поздно.
Анастасия Баринова
25 декабря 2018 в 15:54
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Древнеримский город Помпеи исчез с лица Земли почти 2000 лет назад, но он до сих пор дарит ученым удивительные археологические открытия. Совсем недавно здесь были найдены останки мужчины, спешившего покинуть пылающий город. Его больная нога не позволяла ему бежать быстро, и он погиб. Теперь обнаружены новые находки, свидетельствующие о тех трагических событиях: останки двух или трех лошадей.

Один из коней мог быть боевым или скаковым: на сохранившемся скелете было обнаружено седло и несколько элементов упряжи: 4 бронзовых фрагмента серпообразной формы, а также конструкция из крючков с заклепками, соединенных с помощью кольца. Вероятнее всего, это – остатки так называемого «четырехрогого седла», которое использовалось римлянами до изобретения стремян, чтобы крепко держаться на лошади, начиная с I века нашей эры во время боевых действий и проведения смотров. 

Поскольку конюшня относилась к поместью Villa of Mysteries, принадлежавшему семье знатного воина, археологи полагают, что это был чистокровный скакун темно-гнедой масти. О других лошадях известно меньше: одно из мест раскопок несет следы последующего разграбления. При этом ученые не исключают, что все лошади были подготовлены для того, чтобы вывозить горожан, спасая их от смертельной опасности.

Генеральный директор музея Массимо Осанна (Massimo Osanna) говорит об исключительной важности находки. Узнайте о других жертвах легендарного извержения Везувия.

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