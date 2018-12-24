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Словно из «Кошмара перед Рождеством»: где живет удивительная рыбка-химера?
Американские биологи во время одной из экспедиций засняли рыбу, похожую на призрака из знаменитого мультфильма.
Анастасия Баринова
24 декабря 2018 в 19:12
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Далеко не все обитатели Мирового океана открыты, а солидная доля открытых изучена чрезвычайно слабо. Вот пример – небольшая рыбка Harriotta haeckeli из семейства носатых химер (лат. Rhinochimaeridae), которая предпочитает глубины около 2600 метров. Об ареале можно судить лишь примерно – ее встречали в водах Гренландии, Канарских островов и Новой Зеландии. В 2013 году ученым Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) удалось снять ее на камеру глубоководного аппарата и северо-восточного побережья США.
Накануне зимних праздников многие сравнивают ее с персонажем мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Тима Бёртона. Harriotta haeckeli очень похожа на призрак собаки по кличке Зеро – это второстепенный персонаж, который сопровождает главного героя, Джека Скеллингтона, помогая ему справляться с препятствиями. На носу у Зеро горит фонарь-тыква, и это одно из визуальных отличий от Harriotta haeckeli.
При этом нос у рыбки выполняет особую функцию: в нем размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. Кроме того, на ее спине находится ядовитый шип, используемый для обороны. Harriotta haeckeli имеет сравнительно небольшие размеры: ее длина не превышает 72 см, тогда как рекордсмен среди носатых химер – полутораметровая Harriotta raleighana.
Из-за своей редкости, а также жизни на глубинах, похожая на призрак собаки рыба практически не изучена. Узнайте о других удивительных морских обитателях.
Накануне зимних праздников многие сравнивают ее с персонажем мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Тима Бёртона. Harriotta haeckeli очень похожа на призрак собаки по кличке Зеро – это второстепенный персонаж, который сопровождает главного героя, Джека Скеллингтона, помогая ему справляться с препятствиями. На носу у Зеро горит фонарь-тыква, и это одно из визуальных отличий от Harriotta haeckeli.
При этом нос у рыбки выполняет особую функцию: в нем размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. Кроме того, на ее спине находится ядовитый шип, используемый для обороны. Harriotta haeckeli имеет сравнительно небольшие размеры: ее длина не превышает 72 см, тогда как рекордсмен среди носатых химер – полутораметровая Harriotta raleighana.
Из-за своей редкости, а также жизни на глубинах, похожая на призрак собаки рыба практически не изучена. Узнайте о других удивительных морских обитателях.