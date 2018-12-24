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А был ли метеорит? Загадочные разрушения в Хабаровском крае
Одна из хабаровских рек оказалась завалена камнями, а вершина соседнего холма кажется «срезанной». Некоторые выдвигают версию о падении метеорита, но его никто не видел и не слышал.
Анастасия Баринова
24 декабря 2018 в 17:43
Недавно жители Хабаровского края заметили, что у холма возле реки Бурея осыпался верхний фрагмент, усеяв русло каменными глыбами. По данным главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, насыпь имеет длину порядка 800 м, ширину свыше 400 м и высоту от 80 м до 160 м. Помимо камней, по всей длине насыпи разбросаны сломанные деревья. Власти не исключают введения режима ЧС: весной, после схода льда, уровень воды начнет повышаться, и тогда под угрозой наводнения окажутся близлежащие населенные пункты.
Причина неожиданных завалов неизвестна: их обнаружили несколько дней назад, и, судя по всему, они новые. Местная администрация склоняется к версии о крупном метеорите. Но его никто не видел и не слышал, и даже NASA не зафиксировало вхождение в атмосферу Земли этого небесного тела.
С космической версией обрушения не согласен председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов. Комментируя видео, он говорит: «Если бы там упал метеорит, был бы такой взрыв, что мы услышали бы в Хабаровске. Благовещенские сейсмостанции тоже бы отметили ситуацию. Когда в 1947 году упал Сихотэ-Алинский метеорит, воронка была всего 28 метров. Но это было событие, которое потрясло весь Дальний Восток! Был слышен звук, многие люди видели его падение. На видео разрыта явно большая площадь, но никакой официальной информации. Метеорит непременно засекли бы и наши, и американские службы». Ученый также поясняет, что и само место не похоже на метеоритный кратер.
Специалисты согласны, что на природный оползень это тоже не похоже; таким образом, загадочное явление может быть результатом деятельности человека: например, разрытия местности бульдозерами. Возможно, именно сюда упала одна из ступеней какой-либо ракеты. В любом случае, все это пока лишь версии: сейчас на месте происшествия работают эксперты, пытаясь собрать больше информации.
Узнайте о самых известных метеоритах.
Причина неожиданных завалов неизвестна: их обнаружили несколько дней назад, и, судя по всему, они новые. Местная администрация склоняется к версии о крупном метеорите. Но его никто не видел и не слышал, и даже NASA не зафиксировало вхождение в атмосферу Земли этого небесного тела.
С космической версией обрушения не согласен председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов. Комментируя видео, он говорит: «Если бы там упал метеорит, был бы такой взрыв, что мы услышали бы в Хабаровске. Благовещенские сейсмостанции тоже бы отметили ситуацию. Когда в 1947 году упал Сихотэ-Алинский метеорит, воронка была всего 28 метров. Но это было событие, которое потрясло весь Дальний Восток! Был слышен звук, многие люди видели его падение. На видео разрыта явно большая площадь, но никакой официальной информации. Метеорит непременно засекли бы и наши, и американские службы». Ученый также поясняет, что и само место не похоже на метеоритный кратер.
«Кратер должен быть округлой формы, например, при диаметре 40 метров он должен быть глубиной примерно 20 метров. Эту воронку ни с чем не спутаешь. А там непонятные кучи земли. Есть большие сомнения», – Алексей Махинов.
Специалисты согласны, что на природный оползень это тоже не похоже; таким образом, загадочное явление может быть результатом деятельности человека: например, разрытия местности бульдозерами. Возможно, именно сюда упала одна из ступеней какой-либо ракеты. В любом случае, все это пока лишь версии: сейчас на месте происшествия работают эксперты, пытаясь собрать больше информации.
Узнайте о самых известных метеоритах.