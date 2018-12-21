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Марсианский кратер: место, где никогда не тает лёд
Европейское космическое агентство показало, как выглядит кратер Королёва на Марсе. Снимки сделала станция Mars Express.
Анастасия Баринова
21 декабря 2018 в 14:43
Автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс» стартовала с космодрома «Байконур» 2 июня 2003 года. После отделения спускаемого аппарата станция вышла на орбиту искусственного спутника Марса 20 декабря, и к 15-летию этого события Европейское космическое агентство опубликовало некоторые снимки, сделанные недавно – в апреле 2018 года – при помощи камеры High Resolution Stereo.
В кадре – кратер Королёва, получивший свое имя в честь знаменитого советского инженера-конструктора. Кратер диаметром 82 километра находится к югу от обширного поля дюн Олимпия Ундеа (Olympia Undae), окружающего северную полярную шапку планеты. Он выглядит заснеженным, но на самом деле его заполняет первозданный лёд.
Как и на Земле, на Марсе существуют времена года, меняющие пейзаж, однако в кратере Королёва лед никогда не тает. В далеком прошлом с поверхностью планеты столкнулось массивное небесное тело, образовав огромное углубление – астрономы называют его «холодной ловушкой». Дно кратера уходит в глубину приблизительно на 2 километра, и в этой пустоте вырос ледяной купол диаметром 60 километров и толщиной 1,8 километра. По объему он содержит около 2200 кубических километров льда, возможно, смешанного с марсианской пылью.
Воздушные потоки, достигнув вершины купола, охлаждаются, и это не позволяет ледяной глыбе растаять. В меньшем по размеру марсианском кратере, 36-километровом Louth в районе Северного полюса, наблюдается то же геологическое явление. Посмотрите на другие виды Марса, полученные станцией Mars Express.
В кадре – кратер Королёва, получивший свое имя в честь знаменитого советского инженера-конструктора. Кратер диаметром 82 километра находится к югу от обширного поля дюн Олимпия Ундеа (Olympia Undae), окружающего северную полярную шапку планеты. Он выглядит заснеженным, но на самом деле его заполняет первозданный лёд.
Как и на Земле, на Марсе существуют времена года, меняющие пейзаж, однако в кратере Королёва лед никогда не тает. В далеком прошлом с поверхностью планеты столкнулось массивное небесное тело, образовав огромное углубление – астрономы называют его «холодной ловушкой». Дно кратера уходит в глубину приблизительно на 2 километра, и в этой пустоте вырос ледяной купол диаметром 60 километров и толщиной 1,8 километра. По объему он содержит около 2200 кубических километров льда, возможно, смешанного с марсианской пылью.
Воздушные потоки, достигнув вершины купола, охлаждаются, и это не позволяет ледяной глыбе растаять. В меньшем по размеру марсианском кратере, 36-километровом Louth в районе Северного полюса, наблюдается то же геологическое явление. Посмотрите на другие виды Марса, полученные станцией Mars Express.