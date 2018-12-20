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В России начала работу уникальная печь для переработки опасного мусора
Единственную в мире металлургическую печь, способную перерабатывать железосодержащие техногенные отходы и ТБО, разработали специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Анастасия Баринова
20 декабря 2018 в 18:04
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В России накоплено более 130 миллиардов тонн отходов: это по 800 тонн на каждого жителя страны. Ежегодно к ним добавляется свыше 5 млн тонн техногенных отходов: результат деятельности металлургии и химической промышленности. Железосодержащие отходы хранятся на полигонах и никак не утилизируются: это экологически опасно, дорого, а до недавнего времени также было практически неосуществимо с технологической точки зрения.
Ситуацию может изменить разработка научной группы НИТУ «МИСиС». Вместе с индустриальным партнером университета, компанией «Вторалюминпродукт», ученые построили и запустили не имеющую аналогов в мире пилотную установку барботажного реактора. Один аппарат способен полностью перерабатывать техногенные отходы и ТБО, одновременно выплавляя до 16 000 тонн металла в год, производя электричество и не нанося вред окружающей среде.
Важнейшим преимуществом являются низкие удельные расходы энергоносителей: на 20-30% ниже, чем у лучших мировых аналогов. Ниже и объем выбросов. Специалисты высоко оценивают изобретение, называя его «новым автоматом Калашникова»: уникальная технология будет экспортироваться по всему миру.
18 декабря прошел первый успешный пуск установки. Крупнейшие российские металлургические и химические компании уже заинтересовались изобретением: с его помощью переработка промотходов выглядит экономически привлекательной. Твердые коммунальные отходы пока отправляться в инновационную печь не будут: по экономическим причинам это возможно только при наличии господдержки.
Узнайте о «мусорной проблеме» России больше.
Ситуацию может изменить разработка научной группы НИТУ «МИСиС». Вместе с индустриальным партнером университета, компанией «Вторалюминпродукт», ученые построили и запустили не имеющую аналогов в мире пилотную установку барботажного реактора. Один аппарат способен полностью перерабатывать техногенные отходы и ТБО, одновременно выплавляя до 16 000 тонн металла в год, производя электричество и не нанося вред окружающей среде.
Важнейшим преимуществом являются низкие удельные расходы энергоносителей: на 20-30% ниже, чем у лучших мировых аналогов. Ниже и объем выбросов. Специалисты высоко оценивают изобретение, называя его «новым автоматом Калашникова»: уникальная технология будет экспортироваться по всему миру.
18 декабря прошел первый успешный пуск установки. Крупнейшие российские металлургические и химические компании уже заинтересовались изобретением: с его помощью переработка промотходов выглядит экономически привлекательной. Твердые коммунальные отходы пока отправляться в инновационную печь не будут: по экономическим причинам это возможно только при наличии господдержки.
Узнайте о «мусорной проблеме» России больше.