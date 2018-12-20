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Наука

В Италии найдены останки предка тираннозавров

Судя по всему, это самый древний из известных на сегодняшний день двуногих хищников.
Популярная Механика
20 декабря 2018 в 16:05
  • В Италии найдены останки предка тираннозавров
    Реконструкция скелета теропода из Сальтрио. Фото: peerj.com
Находка была сделана палеонтологом-любителем Анджело Занеллой в карьере для добычи камня, расположенном в коммуне Сальтрио, неподалеку от Милана. Возраст находки оценивается примерно в 190 миллионов лет.

Отложения синемюрского яруса нижней юры — это самое начало юрского периода, крупных хищников здесь ранее не находили.

Теропод, названный Saltriovenator zanellai в честь своего первооткрывателя и деревни, рядом с которой его нашли, был относительно молодой особью — ученые установили, что ему исполнилось всего 24 года. При этом длина тела ящера составляла семь метров, а масса – около 1.3 тонны.

Судя по анатомии, ящер приходился старшим родственником и дилофозаврам и тетанурам — динозаврам второй половины юрского периода. Те и другие жили значительно позднее и тоже передвигались на задних конечностях, но дилофозавры имели по четыре пальца на передних лапах, а тетануры — только по три. Потом все перечисленные ящеры вымерли, но от одной из групп тетанур перед этим произошли птицы, потомки которых живут рядом с нами сейчас.

Тафономия теропода из Сальтрио
Тафономия.jpg
У найденного пресмыкающегося на передних лапах видны три полноценных пальца, а также рудимент четвертого. Это, очевидно, роднит его не только с тиранозавром, но и с современным воробьем и другими птицами — у них тоже прослеживаются следы трех пальцев.

Подобное открытие разрешает почти вековой спор палеонтологов о том, как птицы и трехпалые динозавры потеряли два «лишних» пальца и как именно это произошло. В частности, лапы Saltriovenator zanellai указывают на то, что самый длинный палец птиц и хищных динозавров был аналогом указательного, а не среднего пальца, как считали ученые раньше.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PeerJ.

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