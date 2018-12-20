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  • Дрон успешно доставил вакцину в деревню на тропическом острове
    Фото: Unicef.org
  • Дрон успешно доставил вакцину в деревню на тропическом острове
    Медсестра вводит полиовакцину 9-месячной Лариссе (рядом — мать девочки, Аманда). Фото: Unicef.org
Наука

Дрон успешно доставил вакцину в деревню на тропическом острове

Рассказываем о первой в истории коммерческой доставке вакцин на борту беспилотника.
Анастасия Баринова
20 декабря 2018 в 15:20
Несмотря на развитие транспорта, немало людей по-прежнему живет в труднодоступных уголках планеты. Одно из таких мест – небольшое поселение Кукс Бэй (Cook’s Bay) на тихоокеанском острове Эроманга (англ. Erromango). Это территория государства Вануату, в котором каждый пятый ребенок не проходит полного курса вакцинации, а в Кукс Бэй нет ни медицинского центра, ни даже электричества.

Перевозка вакцин требует определенных (в особенности – температурных) условий, но жаркая погода и сложный рельеф местности не позволяют доставить их сюда в сохранности. Проблеме ищут решение. 18 декабря в Кукс Бэй, на восточное побережье Эроманги, доставили вакцины на борту дрона из Диллонс Бэй (что на западном берегу того же острова). Полет занял 25 минут, а доставка катером или машиной потребовала бы нескольких часов.



На месте уже дожидалась медсестра; она ввела вакцину 13 детям и 5 беременным женщинам. Самым первым пациентом стал Джой Новай (Joy Nowai) возрастом один месяц. На фото – он и его мать Джули.

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Пробный полет прошел при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его представители отмечают, что беспилотники уже применялись для доставки лекарств в других регионах, но доставку на Эроманге впервые осуществили на коммерческой основе: правительство заключило договор с компанией Swoop Aero. 


Сконструированный в Австралии дрон хорошо показал себя на испытаниях в начале декабря: пролетел 50 км над сложным рельефом и приземлился в 2 метрах от цели. Он оборудован ящиками из пенопласта, пакетами со льдом и датчиком температуры. В случае, если температура вакцин выходит за допустимые пределы, срабатывает электронный индикатор. 

Поскольку первый же полет оказался удачным, правительство Вануату планирует привлекать дроны для доставки других медикаментов.

Узнайте о других проблемах тихоокеанского островного государства.

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