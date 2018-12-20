Дрон успешно доставил вакцину в деревню на тропическом острове
Перевозка вакцин требует определенных (в особенности – температурных) условий, но жаркая погода и сложный рельеф местности не позволяют доставить их сюда в сохранности. Проблеме ищут решение. 18 декабря в Кукс Бэй, на восточное побережье Эроманги, доставили вакцины на борту дрона из Диллонс Бэй (что на западном берегу того же острова). Полет занял 25 минут, а доставка катером или машиной потребовала бы нескольких часов.
На месте уже дожидалась медсестра; она ввела вакцину 13 детям и 5 беременным женщинам. Самым первым пациентом стал Джой Новай (Joy Nowai) возрастом один месяц. На фото – он и его мать Джули.
Пробный полет прошел при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его представители отмечают, что беспилотники уже применялись для доставки лекарств в других регионах, но доставку на Эроманге впервые осуществили на коммерческой основе: правительство заключило договор с компанией Swoop Aero.
Working for @govofvanuatu & @UNICEFPacific under CAAV approvals, we completed 4 flights, in two days, to deliver 3 vaccine consignments and prove our ability to transform healthcare— Swoop Aero (@Swoop_aero) 11 декабря 2018 г.
245 km #bvlos#dronesforgood #Drones #healthcare #innovation #vanuatu #ChangeTheWorld pic.twitter.com/ZrMAmY7Nls
Сконструированный в Австралии дрон хорошо показал себя на испытаниях в начале декабря: пролетел 50 км над сложным рельефом и приземлился в 2 метрах от цели. Он оборудован ящиками из пенопласта, пакетами со льдом и датчиком температуры. В случае, если температура вакцин выходит за допустимые пределы, срабатывает электронный индикатор.
Поскольку первый же полет оказался удачным, правительство Вануату планирует привлекать дроны для доставки других медикаментов.
Узнайте о других проблемах тихоокеанского островного государства.
Пробный полет прошел при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его представители отмечают, что беспилотники уже применялись для доставки лекарств в других регионах, но доставку на Эроманге впервые осуществили на коммерческой основе: правительство заключило договор с компанией Swoop Aero.
Working for @govofvanuatu & @UNICEFPacific under CAAV approvals, we completed 4 flights, in two days, to deliver 3 vaccine consignments and prove our ability to transform healthcare
245 km #bvlos#dronesforgood #Drones #healthcare #innovation #vanuatu #ChangeTheWorld pic.twitter.com/ZrMAmY7Nls
— Swoop Aero (@Swoop_aero) 11 декабря 2018 г.
Сконструированный в Австралии дрон хорошо показал себя на испытаниях в начале декабря: пролетел 50 км над сложным рельефом и приземлился в 2 метрах от цели. Он оборудован ящиками из пенопласта, пакетами со льдом и датчиком температуры. В случае, если температура вакцин выходит за допустимые пределы, срабатывает электронный индикатор.
Поскольку первый же полет оказался удачным, правительство Вануату планирует привлекать дроны для доставки других медикаментов.
Узнайте о других проблемах тихоокеанского островного государства.