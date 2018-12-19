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  • «Подземная телепортация»: Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
    Фото: The Boring Company
  • «Подземная телепортация»: Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
    Фото: The Boring Company
Наука

«Подземная телепортация»: Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом

Строительство обошлось The Boring Company в 10 миллионов долларов.
Анастасия Баринова
19 декабря 2018 в 15:24
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Миллиардер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий The Boring Company (название фирмы одновременно переводится как «Скучная компания» и «Буровая компания»), представил первый результат ее работы: тестовый тоннель протяженностью 1,14 мили (примерно 1,84 км), проходящий под пригородом Лос-Анджелеса, городом Хоторн. Попасть в него можно через парковку штаб-квартиры SpaceX.

По новой транспортной магистрали будут передвигаться необычные «капсулы» – модифицированные автомобили. Рассказывая об этом на презентации, Маск продемонстрировал технологию на автомобиле собственной марки Tesla. К колесам были присоединены выдвижные «ролики», развернутые в горизонтальной плоскости, которые фиксируют электрокар в тоннеле и едут по направляющим, не позволяя ему ударяться о стены. В отсутствии такой необходимости дополнительные колеса оперативно складываются под кузов автомобиля. Сама «капсула» может передвигаться по тоннелю со скоростью 240 км/ч.

«На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Если удастся построить масштабные сети тоннелей – проект похоронит большинство видов городского транспорта», – Илон Маск. 
Журналисты, опробовавшие новое средство передвижения, сказали, что поездка выдалась «ухабистой». Маск объяснил это тем, что при постройке возникли сложности с прокладкой покрытия, но этот недостаток будет исправлен, а проблемы – учтены при строительстве следующих тоннелей.

Предприниматель говорит, что «ролики» для колес машины за 200-300 долларов можно устанавливать на электромобили других марок – Tesla была использована «лишь потому, что автор идеи руководит ее выпуском», но эксперты отмечают, что другие автомобили по тоннелю ездить не смогут. Инновационная «капсула» должна отвечать нескольким условиям: быть самоуправляемой, электрической и развивать скорость в 240 км/ч. На настоящий момент другие транспортные средства критериям не соответствуют.

О начале работ по строительству тоннеля Маск объявлял еще в 2017 году. Но хоть технология и отработана, магистраль остается тестовой – не решены еще многие вопросы, в том числе согласование с экологами. Тем не менее, предприниматель не сомневается в перспективности идеи и планирует расширить сеть под Лос-Анджелесом, а также создать аналогичные транспортные системы в Чикаго, Вашингтоне или Сан-Франциско.

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