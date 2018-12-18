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Наука

В Солнечной системе нашли самую далекую карликовую планету

Американские астрономы открыли новый объект в пределах Солнечной системы: розовую карликовую планету.
Анастасия Баринова
18 декабря 2018 в 18:46
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  • В Солнечной системе нашли самую далекую карликовую планету
    Фото: Roberto Molar Candanosa/Carnegie Institution for Science
Открытие было совершено при помощи японского телескопа Субару, установленного на гавайском вулкане Мауна-Кеа. Он обладает одним из крупнейших монолитных зеркал в мире.

Новый объект получил официальное название 2018 VG18 и прозвище Farout («Далекий»): он находится в 120 астрономических единицах от Солнца (примерно 18 миллиардов километров). Ранее самым далеким считался транснептуновый объект V774104, в момент открытия находившийся на расстоянии около 103 а. е. от Солнца. Один из авторов открытия, Скотт Шеппард из Института Карнеги, приводит для сравнения расстояние от Плутона до Солнца: 34 а. е.

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(Roberto Molar Candanosa/Carnegie Institution for Science)

Впервые карликовая планета 2018 VG18 была замечена на снимках, сделанных 10 ноября 2018 года, а затем ученые подтвердили свой вывод о том, что она является самым далеким объектом в Солнечной системе. Для этого они сравнили свои данные с информацией, ранее полученной чилийским телескопом Magellan. Это позволило установить диаметр (около 500 километров), сферическую форму и цвет «карлика». Розоватый блеск поверхности, по мнению астрономов, может указывать на то, что карликовая планета покрыта льдом.

Рекордно дальнее расстояние сильно усложняет наблюдение за 2018 VG18 с земных телескопов. Предположительно, один ее оборот вокруг Солнца занимает около тысячи лет; для уточнения данных об орбите потребуются длительные вычисления. Открытие было сделано случайно, в ходе поисков загадочной Планеты Икс.

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