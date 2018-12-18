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Virgin Galactic впервые достиг границы с космосом (но это не точно)
Компания Virgin Galactic провела испытания летательного аппарата, предназначенного для отправки туристов в космос.
Анастасия Баринова
18 декабря 2018 в 16:23
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Virgin Galactic – одна из компаний, рассчитывающих занять нишу космического туризма. И хотя транспортное средство еще разрабатывается и проходит тесты, билеты уже купило около 600 человек. Первые клиенты в 2005 году заплатили $200 000, а сейчас цена составляет $250 000.
Технологии для рейсов Земля-космос-Земля по-прежнему в разработке. В 2014 году при испытаниях прототипа SpaceShipTwo погиб второй пилот, а первый получил серьезные травмы. 13 декабря 2018 года прошел последний на сегодняшний день тестовый полет – и обновленный космолет VSS Unity успешно справился с миссией.
VSS Unity с двумя пилотами, манекеном Энни и четырьмя исследовательскими аппаратами NASA на борту стартовал с площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Он был поднят на высоту 13,1 км самолетом-носителем WhiteKnightTwo, а после отделения от носителя заработал ракетный двигатель самого VSS Unity, проработавший в полную мощность 60 секунд. Это позволило кораблю развить скорости 2,9 Маха, то есть в три раза выше скорости звука (343 м/сек). После этого космоплан успешно приземлился.
В ходе испытаний VSS Unity поднялся на высоту 82,7 километра. Для сравнения – обычные гражданские авиалайнеры летают примерно в 12 км на Землей. По международным стандартам, границей атмосферы считается отметка в 100 км (линия Кармана), однако в ВВС США считают границей космоса высоту 80,45 км (не исключено, что в будущем международная планка будет снижена до этого рубежа).
О дате следующих тестов и начале туристических полетов пока не сообщается. Пока что любой может совершить виртуальное путешествие в космос, предложенное NASA.
Технологии для рейсов Земля-космос-Земля по-прежнему в разработке. В 2014 году при испытаниях прототипа SpaceShipTwo погиб второй пилот, а первый получил серьезные травмы. 13 декабря 2018 года прошел последний на сегодняшний день тестовый полет – и обновленный космолет VSS Unity успешно справился с миссией.
VSS Unity с двумя пилотами, манекеном Энни и четырьмя исследовательскими аппаратами NASA на борту стартовал с площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Он был поднят на высоту 13,1 км самолетом-носителем WhiteKnightTwo, а после отделения от носителя заработал ракетный двигатель самого VSS Unity, проработавший в полную мощность 60 секунд. Это позволило кораблю развить скорости 2,9 Маха, то есть в три раза выше скорости звука (343 м/сек). После этого космоплан успешно приземлился.
В ходе испытаний VSS Unity поднялся на высоту 82,7 километра. Для сравнения – обычные гражданские авиалайнеры летают примерно в 12 км на Землей. По международным стандартам, границей атмосферы считается отметка в 100 км (линия Кармана), однако в ВВС США считают границей космоса высоту 80,45 км (не исключено, что в будущем международная планка будет снижена до этого рубежа).
О дате следующих тестов и начале туристических полетов пока не сообщается. Пока что любой может совершить виртуальное путешествие в космос, предложенное NASA.