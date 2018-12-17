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Космических туристов пообещали доставить на МКС за пару часов
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал доставлять туристов на МКС быстрее, «чем лететь от Москвы до Брюсселя».
Анастасия Баринова
17 декабря 2018 в 16:09
Идея космического туризма – полеты частных лиц в космос или на околоземную орбиту – возникла еще в 60-х годах прошлого века, но впервые реализовать ее удалось только в 2001 году. Стоимость тура на орбиту выросла с первоначальных 20 млн. долларов до 40 млн., однако число желающих побывать в космосе не уменьшается.
Организацией занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, полеты осуществляются при помощи космических кораблей «Союз» на российский сегмент МКС. Такие компании, как Blue Origin, Virgin Galactic или SpaceX также разрабатывают транспортные средства для окололунных и других космических путешествий, но до практической реализации этих целей пока далеко.
Рассказывая о перспективах космического туризма, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на МКС «быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя».
Технология пока находится в стадии отработки. Планируется, что по двухвитковой схеме «Прогресс» сможет добираться до МКС за 3 часа. По этой же схеме на МКС начнут доставлять и космонавтов, и космических туристов. Кроме того, новая сверхкороткая схема полета пригодится при освоении Луны.
Организацией занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, полеты осуществляются при помощи космических кораблей «Союз» на российский сегмент МКС. Такие компании, как Blue Origin, Virgin Galactic или SpaceX также разрабатывают транспортные средства для окололунных и других космических путешествий, но до практической реализации этих целей пока далеко.
Рассказывая о перспективах космического туризма, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на МКС «быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя».
Весной 2019 года «Роскосмос» собирается повторить опыт запуска грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме. Это означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. В настоящее время полеты «Прогрессов» к МКС осуществляются либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо по четырехвитковой, за шесть часов.
Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.
Продолжительность полёта – 3 часа.
Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R
Технология пока находится в стадии отработки. Планируется, что по двухвитковой схеме «Прогресс» сможет добираться до МКС за 3 часа. По этой же схеме на МКС начнут доставлять и космонавтов, и космических туристов. Кроме того, новая сверхкороткая схема полета пригодится при освоении Луны.