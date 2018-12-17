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Гигантский желтый алмаз — неожиданная находка в Канаде
На канадской шахте, в 200 км от Полярного круга, был найден жёлтый алмаз весом 552 карата.
Анастасия Баринова
17 декабря 2018 в 15:07
«Цвет и текстура алмаза являются уникальным примером, который наглядно показывает путь, пройденный природными алмазами с момента их формирования до обнаружения», – Кайл Вашингтон, председатель Dominion Diamond Mines.
Оценка камня еще не завершена. Обычно жёлтые бриллианты стоят дешевле кристально белых, но они также бывают востребованы среди любителей редких алмазов и экстравагантных украшений. Владельцы драгоценного камня поясняют, что цена будет зависеть от результатов его обработки.
Эксперты отмечают, что Канада известна высококачественными алмазами, но обычно они не очень крупные. При этом они залегают в удаленных областях, и работы на шахтах крайне сложны. Поразительно крупными камнями в первую очередь славится Южная Африка. В Северной Америке предыдущий рекорд по размеру драгоценного камня был поставлен в той же шахте Дьявик. Тогда был обнаружен алмаз весом 187,7 карата, что почти в три раза меньше нынешнего гиганта.
See the Foxfire #diamond from @Diavik_NT at the @NMNH in Washington DC https://t.co/gVlyZAIzof #Smithsonian pic.twitter.com/3VXORYpY6M— Rio Tinto (@RioTinto) 18 ноября 2016 г.
А крупнейшим алмазом в мире была и остаётся южноафриканская «Звезда Африки».