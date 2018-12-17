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Наука

Гигантский желтый алмаз — неожиданная находка в Канаде

На канадской шахте, в 200 км от Полярного круга, был найден жёлтый алмаз весом 552 карата.
Анастасия Баринова
17 декабря 2018 в 15:07
  • Гигантский желтый алмаз — неожиданная находка в Канаде
    Фото: Dominion Diamond Mines
Находку совершили шахтеры компании Rio Tinto и Dominion Diamond Mines в алмазном карьере Дьявик (Diavik). На сегодняшний день это самый крупный алмаз из когда-либо найденных на территории Северной Америки, и тридцатый по величине в мире. Драгоценный камень размером с куриное яйцо был обнаружен осенью. Сейчас он передан специалистам для огранки, но пока не известно, сколько бриллиантов получится в результате обработки.

«Цвет и текстура алмаза являются уникальным примером, который наглядно показывает путь, пройденный природными алмазами с момента их формирования до обнаружения», – Кайл Вашингтон, председатель Dominion Diamond Mines. 

Оценка камня еще не завершена. Обычно жёлтые бриллианты стоят дешевле кристально белых, но они также бывают востребованы среди любителей редких алмазов и экстравагантных украшений. Владельцы драгоценного камня поясняют, что цена будет зависеть от результатов его обработки.

Эксперты отмечают, что Канада известна высококачественными алмазами, но обычно они не очень крупные. При этом они залегают в удаленных областях, и работы на шахтах крайне сложны. Поразительно крупными камнями в первую очередь славится Южная Африка. В Северной Америке предыдущий рекорд по размеру драгоценного камня был поставлен в той же шахте Дьявик. Тогда был обнаружен алмаз весом 187,7 карата, что почти в три раза меньше нынешнего гиганта.

А крупнейшим алмазом в мире была и остаётся южноафриканская «Звезда Африки».

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