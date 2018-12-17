Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • В Египте найдена неразграбленная гробница: фото
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt
  • В Египте найдена неразграбленная гробница: фото
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt
  • В Египте найдена неразграбленная гробница: фото
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt
Наука

В Египте найдена неразграбленная гробница: фото

К югу от Каира археологи нашли гробницу, принадлежавшую пятой династии фараонов, правивших в середине III тысячелетия до нашей эры.
Анастасия Баринова
17 декабря 2018 в 13:14
348
15 декабря Министерство по делам древностей Египта рассказало о результатах исследования гробницы в Саккаре – поселении неподалеку от Каира, где расположен древнейший некрополь Мемфиса, столицы Древнего Царства. Эта местность хорошо изучена, и, кроме того, на протяжении веков здесь орудовали охотники за сокровищами, однако она до сих пор преподносит сюрпризы. Совсем недавно здесь было открыто семь новых захоронений, в одном из которых находились уникальные мумии скарабеев. Гробница, о которой сообщили египетские власти, относится к этому же комплексу, но попасть в нее удалось только недавно.

Она «сохранилась исключительно хорошо», и ученые смогли получить большой объем информации. Рисунки на стенах позволили установить, что могила принадлежала древнеегипетскому верховному жрецу по имени Вахтьте (Wahtye), его матери, жене и другим членам семьи. Он служил при дворе фараона V династии Неферикара, который правил около 2415-2405 гг. до нашей эры. Одной из его обязанностей был надзор за священной флотилией короля.

Цветные картины изображают сцены из жизни жреца, а также бытовые сюжеты, такие как работу гончаров, охоту или выступления музыкантов. Гробница длиной около 10 метров и шириной три метра имеет 50 ниш, где находятся статуи, в том числе статуя писца – им, предположительно, может быть сам Вахтье.
  • В Египте найдена неразграбленная гробница: фото
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt

Исследование уникального памятника истории будет продолжено. Узнайте о другой интересной находке: могиле смотрителя за бальзамированием фараонов.

Тоже интересно

В два раза древнее самой древней пирамиды: находка при раскопках в Египте

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Тоже интересно
«Открытие века». В гробнице Тутанхамона нашли скрытые комнаты
«Открытие века». В гробнице Тутанхамона нашли скрытые комнаты
Москва «глазами» смартфона: тестируем OРРО
Москва «глазами» смартфона: тестируем OРРО