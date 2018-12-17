В Египте найдена неразграбленная гробница: фото
#New #discovery #Saqqara #necropolis #tomb of the #royal #purification #Priest #fifthdynasty #king #neferirkare #Egypt pic.twitter.com/qnPJJuuPcl— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 15 декабря 2018 г.
Она «сохранилась исключительно хорошо», и ученые смогли получить большой объем информации. Рисунки на стенах позволили установить, что могила принадлежала древнеегипетскому верховному жрецу по имени Вахтьте (Wahtye), его матери, жене и другим членам семьи. Он служил при дворе фараона V династии Неферикара, который правил около 2415-2405 гг. до нашей эры. Одной из его обязанностей был надзор за священной флотилией короля.
Amazing Dyn. V tomb discovered in #Saqqara #Egypt. Archaeologists expect more finds soon! https://t.co/tpjaveN1f8 pic.twitter.com/0ikGEf1I77— Dr A. Masson-Berghoff (@aurelia_masson) 15 декабря 2018 г.
Цветные картины изображают сцены из жизни жреца, а также бытовые сюжеты, такие как работу гончаров, охоту или выступления музыкантов. Гробница длиной около 10 метров и шириной три метра имеет 50 ниш, где находятся статуи, в том числе статуя писца – им, предположительно, может быть сам Вахтье.
Исследование уникального памятника истории будет продолжено. Узнайте о другой интересной находке: могиле смотрителя за бальзамированием фараонов.
— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 15 декабря 2018 г.
Она «сохранилась исключительно хорошо», и ученые смогли получить большой объем информации. Рисунки на стенах позволили установить, что могила принадлежала древнеегипетскому верховному жрецу по имени Вахтьте (Wahtye), его матери, жене и другим членам семьи. Он служил при дворе фараона V династии Неферикара, который правил около 2415−2405 гг. до нашей эры. Одной из его обязанностей был надзор за священной флотилией короля.
Amazing Dyn. V tomb discovered in #Saqqara #Egypt. Archaeologists expect more finds soon! https://t.co/tpjaveN1f8 pic.twitter.com/0ikGEf1I77
— Dr A. Masson-Berghoff (@aurelia_masson) 15 декабря 2018 г.
Цветные картины изображают сцены из жизни жреца, а также бытовые сюжеты, такие как работу гончаров, охоту или выступления музыкантов. Гробница длиной около 10 метров и шириной три метра имеет 50 ниш, где находятся статуи, в том числе статуя писца — им, предположительно, может быть сам Вахтье.
Исследование уникального памятника истории будет продолжено. Узнайте о другой интересной находке: могиле смотрителя за бальзамированием фараонов.