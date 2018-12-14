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Наука

7 музеев динозавров от одного человека

Болорцэцэг Минжин — палеонтолог, чьими стараниями в Монголии создаются семь музеев динозавров.
Рэйчел Хартиган Ши
14 декабря 2018 в 19:28
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  • 7 музеев динозавров от одного человека
    Фото: Ребекка Хейл, NGM staff

Монгольская пустыня Гоби изобилует останками динозавров: ученые открыли здесь 76 новых родов – седьмую часть всех известных науке ящеров. К сожалению, немало палеонтологических сокровищ оказывается в руках дельцов. «Окаменелости покидают страну, – говорит палеонтолог Болорцэцэг Минжин. – Так мы лишаемся части знаний».

В свою первую экспедицию Болорцэцэг поехала поварихой, несмотря на диплом магистра и поддержку отца, Минжина Чулууна, известного в Монголии палеонтолога. Впрочем, Болорцэцэг и безо всякой поддержки смогла перейти от приготовления обедов к поиску окаменелостей – причем настолько успешно, что ее пригласили пройти совместную докторскую программу Американского музея естественной истории и Городского университета Нью-Йорка.

Получив степень, Болорцэцэг не хотела возвращаться туда, где, как ей казалось, ученых не слишком ценят. На родину ее вернули обстоятельства: на аукционе в Нью-Йорке были выставлены черепа и почти полные скелеты редких монгольских динозавров, нелегально вывезенные из страны. Болорцэцэг, которая со временем получила исследовательский грант National Geographic, не только способствовала возвращению ценных находок в Монголию: сегодня она работает над созданием семи постоянных музеев, по одному в каждом регионе, где были найдены остатки динозавров. «Если мы вернем в страну окаменелости, вернутся и знания», – уверена Болорцэцэг.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№183, декабрь 2018).
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