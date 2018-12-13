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Зачем ученые надели на шмелей рюкзачки
Шмели приходят на смену дронам.
Анастасия Баринова
13 декабря 2018 в 15:07
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Для наблюдения за состоянием сельскохозяйственных угодий уже давно используются дроны: это помогает не только следить за сосвтоянием посевов, но и опылять их, орошать, анализировать почву и даже сеять семена. Однако у этой технологии есть недостатки: в частности, дронам нужно много энергии, чтобы летать над полями, поэтому каждые 20 минут их требуется перезаряжать. Инженеры из Университета Вашингтона нашли возможность минимизировать необходимую для мониторинга флоры аппаратуру настолько, что ей не потребуется подзарядка в течение целого дня: крохотные отслеживающие устройства были помещены на шмелей.
Они не были первыми, кто «модифицировал» тело шмеля подобным образом: ранее биологи уже помещали на насекомых GPS-трекеры. На основе этих разработок американские специалисты создали своеобразный «рюкзачок», состоящий из датчиков и сенсоров для измерения температуры, влажности и освещенности нужного участка. Аппарат весит 102 миллиграмма (авторы изобретения сравнивают это с 7 зернышками сырого риса) и может хранить до 30 килобайт данных.
Более половины веса, 70 миллиграммов, приходится на батарею, которая работает без подзарядки до семи часов. Столь миниатюрная и легкая конструкция совсем не мешает шмелю: он так же порхает от растения к растению и ведет привычный образ жизни, а «рюкзак» на спине в то время собирает данные для науки (и фермеров). Перезарядка батареи и передача данных производятся в фоновом режиме по ночам, уже после того, как шмель вернулся в улей.
Устройство было протестировано на футбольном поле, на одной стороне которого были расположены антенны для приема сигнала. Выяснилось, что информация поступает, пока шмель находится на расстоянии до 80 метров.
Открытие позволяет не только эффективно отслеживать степени влажности, рост растений и другие факторы, важные для сельского хозяйства: на его основе можно собирать информацию о поведении насекомых-опылителей. Ученые планируют модифицировать аппаратуру – если уменьшить массу имеющихся деталей, можно добавить в «рюкзачок» видеокамеру.
Узнайте, как сделать шмелей счастливыми.
Они не были первыми, кто «модифицировал» тело шмеля подобным образом: ранее биологи уже помещали на насекомых GPS-трекеры. На основе этих разработок американские специалисты создали своеобразный «рюкзачок», состоящий из датчиков и сенсоров для измерения температуры, влажности и освещенности нужного участка. Аппарат весит 102 миллиграмма (авторы изобретения сравнивают это с 7 зернышками сырого риса) и может хранить до 30 килобайт данных.
Более половины веса, 70 миллиграммов, приходится на батарею, которая работает без подзарядки до семи часов. Столь миниатюрная и легкая конструкция совсем не мешает шмелю: он так же порхает от растения к растению и ведет привычный образ жизни, а «рюкзак» на спине в то время собирает данные для науки (и фермеров). Перезарядка батареи и передача данных производятся в фоновом режиме по ночам, уже после того, как шмель вернулся в улей.
Устройство было протестировано на футбольном поле, на одной стороне которого были расположены антенны для приема сигнала. Выяснилось, что информация поступает, пока шмель находится на расстоянии до 80 метров.
Открытие позволяет не только эффективно отслеживать степени влажности, рост растений и другие факторы, важные для сельского хозяйства: на его основе можно собирать информацию о поведении насекомых-опылителей. Ученые планируют модифицировать аппаратуру – если уменьшить массу имеющихся деталей, можно добавить в «рюкзачок» видеокамеру.
Узнайте, как сделать шмелей счастливыми.