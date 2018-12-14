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  • Странный предмет из клювов птиц найден на раскопках в Новосибирской области
  • Странный предмет из клювов птиц найден на раскопках в Новосибирской области
    Академик Вячеслав Молодин из РАН входил в состав группы, занимавшейся раскопками. Фото: Юлия Позднякова
Наука

Странный предмет из клювов птиц найден на раскопках в Новосибирской области

Предмет находился в одном из захоронений у памятника Усть-Тартас-2 в районе села Венгерово.
Наука в Сибири
14 декабря 2018 в 12:15
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Раскопками занимаются ученые из Института археологии и этнографии СО РАН.

«Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней, совершенной по особой погребальной практике, и здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем — сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, ещё не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет — может быть, доспех или щит», — сказал академик Вячеслав Молодин.

В настоящее время предмет находится у реставраторов, которые пытаются выяснить его предназначение.

По словам археолога, захоронение, где найден предмет, принадлежит к одиновской культуре эпохи ранней бронзы, которая существовала на очень больших пространствах и левобережья и правобережья Прииртышья. Однако её погребальные комплексы, причём в большом количестве, обнаружены и в Барабинской лесостепи.

«Возраст находки можно сказать достаточно определенно — к настоящему времени собраны десятки радиоуглеродных дат, позволяющие надежно её датировать. Это середина третьего тысячелетия до нашей эры и начало второго тысячелетия до нашей эры», — утверждает Молодин.

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