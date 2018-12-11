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  • «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
    Фото: NASA
  • «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
    Фото: NASA/JPL-Caltech
  • «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
    Фото: NASA/JPL-Caltech
Наука

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

«Вояджер-2» стал вторым за всю историю космонавтики аппаратом, который вышел за пределы гелиосферы.
Анастасия Баринова
11 декабря 2018 в 19:42
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В прошлом году миссия «Вояджер» преодолела сорокалетний рубеж своей работы. 20 августа 1977 года NASA отправило в космос зонд «Вояджер-2» (Voyager 2), а 5 сентября состоялся старт «Вояджера-1» (Voyager 1). Их первоначальная цель заключалась в изучении Юпитера и Сатурна.

Два идентичных друг другу аппарата должны были проработать лишь пять лет, но после того, как они выполнили свои задачи, стало ясно: их ресурсы не исчерпаны. Аппараты получили новые задания и были направлены к дальним границам Солнечной системы. «Вояджер-2» стал первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года), а в декабре 2018 года стало известно, что он преодолел гелиосферу и вышел в межзвездное пространство.

За всю историю космонавтики только одно устройство, созданное человеком, достигало межзвездного пространства: «Вояджер-1» в 2012 году. Этот аппарат движется по гиперболической траектории, то есть он не вернется в Солнечную систему. Примерно через 40 000 лет первый «Вояджер» пролетит в 1,6 светового года (15 трлн км) от звезды AC+79 3888 созвездия Жирафа, а в дальнейшем, вероятно, будет вечно странствовать по Млечному Пути.

А теперь и «Вояджер-2» после своего 41-летнего путешествия вышел за пределы гелиосферы – «защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», как поясняют в NASA. Это произошло в начале ноября, но только теперь, после обработки полученных данных, специалисты NASA могут сделать такой вывод.

При этом аппарат пока не покинул Солнечную систему: ему потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака Оорта и не менее 30 тысяч лет, чтобы пересечь его. Однако миссия второго «Вояджера» уникальна: на его борту остается работающий инструмент Plasma Science (PLS), который может передавать информацию о природе гелиосферной мантии и межзвездной среды. У «Вояджера-1» PLS сломался еще в 1980 году.

«Вояджер-2» сейчас находится на расстоянии в 18 миллиардов километров от Земли, ведя прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы. Послушайте записи, которые «Вояджеры» унесли в космос.

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