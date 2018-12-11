«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Два идентичных друг другу аппарата должны были проработать лишь пять лет, но после того, как они выполнили свои задачи, стало ясно: их ресурсы не исчерпаны. Аппараты получили новые задания и были направлены к дальним границам Солнечной системы. «Вояджер-2» стал первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года), а в декабре 2018 года стало известно, что он преодолел гелиосферу и вышел в межзвездное пространство.
За всю историю космонавтики только одно устройство, созданное человеком, достигало межзвездного пространства: «Вояджер-1» в 2012 году. Этот аппарат движется по гиперболической траектории, то есть он не вернется в Солнечную систему. Примерно через 40 000 лет первый «Вояджер» пролетит в 1,6 светового года (15 трлн км) от звезды AC+79 3888 созвездия Жирафа, а в дальнейшем, вероятно, будет вечно странствовать по Млечному Пути.
А теперь и «Вояджер-2» после своего 41-летнего путешествия вышел за пределы гелиосферы – «защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», как поясняют в NASA. Это произошло в начале ноября, но только теперь, после обработки полученных данных, специалисты NASA могут сделать такой вывод.
При этом аппарат пока не покинул Солнечную систему: ему потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака Оорта и не менее 30 тысяч лет, чтобы пересечь его. Однако миссия второго «Вояджера» уникальна: на его борту остается работающий инструмент Plasma Science (PLS), который может передавать информацию о природе гелиосферной мантии и межзвездной среды. У «Вояджера-1» PLS сломался еще в 1980 году.
«Вояджер-2» сейчас находится на расстоянии в 18 миллиардов километров от Земли, ведя прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы. Послушайте записи, которые «Вояджеры» унесли в космос.
А теперь и «Вояджер-2» после своего 41-летнего путешествия вышел за пределы гелиосферы — «защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», как поясняют в NASA. Это произошло в начале ноября, но только теперь, после обработки полученных данных, специалисты NASA могут сделать такой вывод.
При этом аппарат пока не покинул Солнечную систему: ему потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака Оорта и не менее 30 тысяч лет, чтобы пересечь его. Однако миссия второго «Вояджера» уникальна: на его борту остается работающий инструмент Plasma Science (PLS), который может передавать информацию о природе гелиосферной мантии и межзвездной среды. У «Вояджера-1» PLS сломался еще в 1980 году.
«Вояджер-2» сейчас находится на расстоянии в 18 миллиардов километров от Земли, ведя прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы. Послушайте записи, которые «Вояджеры» унесли в космос.