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Впервые в истории записан шум ветра на Марсе
Приборы на новом аппарате InSight записали звуки Красной планеты.
Анастасия Баринова
10 декабря 2018 в 17:55
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26 ноября, после полугодового космического полета, аппарат InSight совершил мягкую посадку на Марс. Его миссия – исследование внутреннего строения и геологических процессов Красной планеты.
Один из его инструментов – сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure, «Сейсмический эксперимент внутренней структуры») будет измерять «марсотрясения»: подземные толчки, сейсмические волны от метеоритных ударов и даже легкие вибрации грунта во время штормов и вихрей.
Скоро двухметровая «роборука» установит SEIS на поверхность Марса – а пока он дожидается своего часа на плоской палубе аппарата. 1 декабря чувствительный прибор смог засечь, как на ветру колеблется корпус и солнечные батареи Insight'а – два круга 2,2 метра диаметром.
Опубликовав запись, эксперты NASA пояснили, что частота колебаний слишком низкая, поэтому оригинальная запись слышна лишь в наушниках или с сабвуфером. Чтобы звук разборчиво звучал на обычных динамиках, специалисты повысили его на две октавы (слушайте с 00:57).
Эти замеры еще пригодятся: когда сейсмометр установят на поверхность, его накроют прочной полусферой. Это защитит прибор от ветра, но вибрации Insight'а на ветру все еще будут достигать датчики через грунт. К счастью, уже сделанные наблюдения помогут не спутать эти колебания с подземными толчками.
Датчик давления воздуха на InSight тоже засек марсианский ветер. Правда, услышать запись нельзя – звук слишком низок, так что его ускорили в 100 раз. Это сократило время записи, зато подняло тон примерно на шесть октав.
Ученые оценили, как вибрация проходила по корпусу аппарата, учли интенсивность колебаний, и определили, что ветер дул с северо-запада на юго-восток со скоростью 5-7 метров в секунду.
Ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Брюс Банердт (Bruce Banerdt) говорит: «Запись этого аудио стала неожиданным сюрпризом. Но поскольку одной из задач миссии InSight является измерение движения на Марсе, то это включает и движение, вызванное звуковыми волнами».
Узнайте о посадочном модуле InSight больше.
Один из его инструментов – сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure, «Сейсмический эксперимент внутренней структуры») будет измерять «марсотрясения»: подземные толчки, сейсмические волны от метеоритных ударов и даже легкие вибрации грунта во время штормов и вихрей.
Скоро двухметровая «роборука» установит SEIS на поверхность Марса – а пока он дожидается своего часа на плоской палубе аппарата. 1 декабря чувствительный прибор смог засечь, как на ветру колеблется корпус и солнечные батареи Insight'а – два круга 2,2 метра диаметром.
Опубликовав запись, эксперты NASA пояснили, что частота колебаний слишком низкая, поэтому оригинальная запись слышна лишь в наушниках или с сабвуфером. Чтобы звук разборчиво звучал на обычных динамиках, специалисты повысили его на две октавы (слушайте с 00:57).
Эти замеры еще пригодятся: когда сейсмометр установят на поверхность, его накроют прочной полусферой. Это защитит прибор от ветра, но вибрации Insight'а на ветру все еще будут достигать датчики через грунт. К счастью, уже сделанные наблюдения помогут не спутать эти колебания с подземными толчками.
Датчик давления воздуха на InSight тоже засек марсианский ветер. Правда, услышать запись нельзя – звук слишком низок, так что его ускорили в 100 раз. Это сократило время записи, зато подняло тон примерно на шесть октав.
Ученые оценили, как вибрация проходила по корпусу аппарата, учли интенсивность колебаний, и определили, что ветер дул с северо-запада на юго-восток со скоростью 5-7 метров в секунду.
Ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Брюс Банердт (Bruce Banerdt) говорит: «Запись этого аудио стала неожиданным сюрпризом. Но поскольку одной из задач миссии InSight является измерение движения на Марсе, то это включает и движение, вызванное звуковыми волнами».
Узнайте о посадочном модуле InSight больше.
Датчик давления воздуха на InSight тоже засек марсианский ветер. Правда, услышать запись нельзя — звук слишком низок, так что его ускорили в 100 раз. Это сократило время записи, зато подняло тон примерно на шесть октав.
Ученые оценили, как вибрация проходила по корпусу аппарата, учли интенсивность колебаний, и определили, что ветер дул с северо-запада на юго-восток со скоростью 5−7 метров в секунду.
Ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Брюс Банердт (Bruce Banerdt) говорит: «Запись этого аудио стала неожиданным сюрпризом. Но поскольку одной из задач миссии InSight является измерение движения на Марсе, то это включает и движение, вызванное звуковыми волнами».
Узнайте о посадочном модуле InSight больше.