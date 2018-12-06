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  • Челюсть из опала: описан новый вид динозавров
    Weewarrasaurus pobeni Фото: University of New England
  • Челюсть из опала: описан новый вид динозавров
    Фото: PeerJ
Наука

Челюсть из опала: описан новый вид динозавров

Коллекционер драгоценных камней обнаружил опалы странной формы — и пожертвовал их ученым из университета Новой Англии.
Анастасия Баринова
6 декабря 2018 в 18:13
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В Австралии случайно был открыт динозавр нового вида: окаменелости обнаружил торговец опалами, купивший необработанные камни из разработки Уи Уорра в Лайтнинг-Ридж. Эта местность на востоке Австралии (штат Новый Южный Уэльс) чрезвычайно богата на опалы (в частности, на редкие черные). 

Более 100 миллионов лет назад здесь находилось внутреннее море. Впоследствии оно исчезло, а останки животных, которые водились на его берегах, окаменели: на месте разрушившейся костной ткани образовались соединения кремния. Так появились «опализированные окаменелости», которые нередко находят горняки.  

В 2013 году торговец Майк Побен (Mike Poben) заметил среди вновь купленных камней пару очень необычных образцов, напоминающих челюсть с зубами. Он связался с учеными, и догадка подтвердилась – из шахты были извлечены фрагменты скелета.

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James Kuether / University of New England   

Побен пожертвовал находку палеонтологам, и те провели ее исследование. К настоящему времени подготовлены его результаты. Оказалось, что останки принадлежали динозавру неизвестного вида! Он получил имя Weewarrasaurus pobeni — в честь месторождения камней Wee Warra и коллекционера Poben, подарившего образцы.

Два найденных Побеном фрагмента оказались нижней челюстью с неповрежденными зубами. Специалисты из Университета Новой Англии установили, что уиуорразавр был чуть крупнее лабрадора-ретривера – около 60 см в высоту, передвигался на задних лапах и питался растительностью. Его голову украшал приметный клюв, а широкие зубы помогали пережевывать пищу.

Находка расширяет знания о доисторической фауне в Австралии. Узнайте, какие динозавры жили в России.

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